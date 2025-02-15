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Рецепт нежнейшего сметанного печенья в виде шариков

1:02
Еда

Это супер простой рецепт вкусного печенья.

Печенье в виде шариков
Фото: commons.wikimedia.org by BenFrantzDale~commonswiki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Печенье в виде шариков

Ингредиенты: 1 яйцо, 300 г сметаны, 2 ст. л. сахара, 1 ст. л. сливочного масла, 2 ст. муки, 1 ч. л. дрожжей.

Приготовление:

  • В большую миску положите сметану, яйцо, сахар и соль. Хорошо перемешайте до получения однородной массы.
  • Растопите сливочное масло и добавьте в смесь, хорошо перемешивая.
  • Постепенно добавьте муку, тщательно перемешивая.
  • Добавьте дрожжи и аккуратно перемешайте.
  • Смажьте форму для выпечки сливочным или растительным маслом.
  • При помощи двух ложек, моделируйте небольшими порциями тесто в виде шариков, и выкладывайте в форму, оставляя небольшое пространство между печеньем.
  • Выпекайте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке примерно 20-25 минут.

Приятного аппетита!

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Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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