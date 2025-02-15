Рецепт нежнейшего сметанного печенья в виде шариков
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Это супер простой рецепт вкусного печенья.
Фото: commons.wikimedia.org by BenFrantzDale~commonswiki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Печенье в виде шариков
Ингредиенты: 1 яйцо, 300 г сметаны, 2 ст. л. сахара, 1 ст. л. сливочного масла, 2 ст. муки, 1 ч. л. дрожжей.
Приготовление:
- В большую миску положите сметану, яйцо, сахар и соль. Хорошо перемешайте до получения однородной массы.
- Растопите сливочное масло и добавьте в смесь, хорошо перемешивая.
- Постепенно добавьте муку, тщательно перемешивая.
- Добавьте дрожжи и аккуратно перемешайте.
- Смажьте форму для выпечки сливочным или растительным маслом.
- При помощи двух ложек, моделируйте небольшими порциями тесто в виде шариков, и выкладывайте в форму, оставляя небольшое пространство между печеньем.
- Выпекайте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке примерно 20-25 минут.
Приятного аппетита!
Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру