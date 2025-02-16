Больше не замачиваю горох! Готовлю суп по-другому — вкус отменный

На что только не идут хозяйки, чтобы получить густой, ароматный и наваристый гороховый суп! Замачивание, сода, долгие часы варки… Но есть способ, который позволит приготовить это блюдо без лишней подготовки и без потери вкуса.
При последнем доливе воды добавьте в суп картофелину, разрезанную на четыре части. Пока она варится, обжарьте лук. Затем выньте картошку, разомните её вилкой и верните обратно в кастрюлю — так суп получится более густым.
Когда горох окончательно разварится, последний раз добавьте воды, положите обжаренный лук, специи и соль. Хорошо перемешайте — и суп готов!
Этот способ позволяет быстро сварить горох без замачивания, а повторные добавления холодной воды ускоряют его размягчение.
Гороховый суп — суп, главным ингредиентом которого является свежий, замороженный, консервированный или сушёный горох.
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