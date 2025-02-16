Больше не замачиваю горох! Готовлю суп по-другому — вкус отменный

1:28 Your browser does not support the audio element. Еда

На что только не идут хозяйки, чтобы получить густой, ароматный и наваристый гороховый суп! Замачивание, сода, долгие часы варки… Но есть способ, который позволит приготовить это блюдо без лишней подготовки и без потери вкуса.

Фото: flickr.com by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ суп

Как быстро сварить горох без замачивания?

Шаг 1: тщательно промойте горох.

тщательно промойте горох. Шаг 2: закипятите воду и всыпьте горох так, чтобы жидкость лишь слегка покрывала его.

закипятите воду и всыпьте горох так, чтобы жидкость лишь слегка покрывала его. Шаг 3: закройте кастрюлю крышкой и варите 15 минут.

закройте кастрюлю крышкой и варите 15 минут. Шаг 4: после испарения части воды влейте холодную воду так, чтобы снова покрыть горох.

после испарения части воды влейте холодную воду так, чтобы снова покрыть горох. Шаг 5: повторите процедуру трижды — это поможет ускорить процесс размягчения.

Картошка и лук: секрет идеальной текстуры

При последнем доливе воды добавьте в суп картофелину, разрезанную на четыре части. Пока она варится, обжарьте лук. Затем выньте картошку, разомните её вилкой и верните обратно в кастрюлю — так суп получится более густым.

Финальный штрих

Когда горох окончательно разварится, последний раз добавьте воды, положите обжаренный лук, специи и соль. Хорошо перемешайте — и суп готов!

Этот способ позволяет быстро сварить горох без замачивания, а повторные добавления холодной воды ускоряют его размягчение.

Уточнения

Гороховый суп — суп, главным ингредиентом которого является свежий, замороженный, консервированный или сушёный горох.

