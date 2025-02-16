Хотите идеальный морс без ягодной мякоти? Попробуйте этот трюк

Морс — напиток, который любят многие, но далеко не всем нравятся плавающие в стакане кусочки ягод и фруктов. Особенно это актуально для маленьких детей, которые могут отказаться от полезного напитка, заметив в чашке что-то "лишнее". Обычно проблему решают процеживанием, но есть более простой способ, который избавит от лишних хлопот.
Чтобы приготовить прозрачный морс без необходимости фильтровать его через сито или марлю, подготовьте:
Этот способ позволяет избежать процеживания и сохраняет вкус напитка без лишних хлопот.
Морс - прохладительный напиток, имеющий вкусный эффект, ягодный сок, разбавленный водой и подслащённый. Известен со времени составления "Домостроя".
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