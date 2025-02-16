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Хотите идеальный морс без ягодной мякоти? Попробуйте этот трюк

1:19
Еда

Морс — напиток, который любят многие, но далеко не всем нравятся плавающие в стакане кусочки ягод и фруктов. Особенно это актуально для маленьких детей, которые могут отказаться от полезного напитка, заметив в чашке что-то "лишнее". Обычно проблему решают процеживанием, но есть более простой способ, который избавит от лишних хлопот.

Ягодный морс
Фото: commons.wikimedia.org by Schekinov Alexey Victorovich, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Ягодный морс

Гениальный лайфхак без лишних движений

Чтобы приготовить прозрачный морс без необходимости фильтровать его через сито или марлю, подготовьте:

  • Ягоды (любые на ваш вкус)
  • Сахар
  • Кипяток
  • Марлю

Как сделать морс без процеживания?

  1. Возьмите кусок марли, сложите его в 2-3 слоя и выложите ягоды в центр.
  2. Завяжите ткань узлом, сформировав небольшой мешочек.
  3. Вскипятите воду в кастрюле и опустите туда узелок с ягодами на 5 минут.
  4. Важно: один конец марли оставьте за пределами кастрюли, придавите крышкой и подставьте под него дополнительную посуду для сбора жидкости.
  5. Достаньте мешочек, слегка отожмите, добавьте сахар по вкусу — и наслаждайтесь чистым, насыщенным морсом без мякоти!

Этот способ позволяет избежать процеживания и сохраняет вкус напитка без лишних хлопот.

Уточнения

Морс - прохладительный напиток, имеющий вкусный эффект, ягодный сок, разбавленный водой и подслащённый. Известен со времени составления "Домостроя".

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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