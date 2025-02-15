Обязательно приготовьте эти вкусные творожные шарики для своих домашних — они точно будут в восторге

0:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Вы можете делать их с начинкой, используя для этого разные джемы, сгущёнку, нутеллу, и т. д.

Фото: commons.wikimedia.org by Pannet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Творожные шарики

Ингредиенты: 1 яйцо, 1 ст. муки, 200 г творога, 3 ст. л. сахара, щепотка соли, 3 г разрыхлителя.

Приготовление:

Яйцо взбейте с сахаром до бела. В чашку положите творог, добавьте яично-сахарную смесь и все остальные ингредиенты. Тщательно перемешайте ручным миксером. Смочите руки в воде и сформируйте шарики. Разогрейте сотейник с маслом, его должно быть много, как во фритюре. Обжаривайте шарики на медленном огне.

Перед подачей посыпьте их сахарной пудрой или корицей.

Уточнения

Фритю́р (фр. friture — жаренье) — метод приготовления продуктов в большом количестве пищевого жира, нагретого до 130—180 °C.

