Обязательно приготовьте эти вкусные творожные шарики для своих домашних — они точно будут в восторге

Вы можете делать их с начинкой, используя для этого разные джемы, сгущёнку, нутеллу, и т. д.
Ингредиенты: 1 яйцо, 1 ст. муки, 200 г творога, 3 ст. л. сахара, щепотка соли, 3 г разрыхлителя.
Приготовление:
Перед подачей посыпьте их сахарной пудрой или корицей.
Фритю́р (фр. friture — жаренье) — метод приготовления продуктов в большом количестве пищевого жира, нагретого до 130—180 °C.
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