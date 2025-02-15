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Запечённые овощи по-новому: этот способ удивит даже опытных кулинаров

1:44
Еда

Запечённые овощи вкусны, полезны и просты в приготовлении, но добиться идеального результата можно только при соблюдении нескольких нюансов. Один из ключевых — нарезка. Куски должны быть одинакового размера, иначе часть овощей пересохнет, а другая останется сырой.

Запеченные овощи
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Запеченные овощи

Выбор посуды имеет значение

Лучше всего запекать овощи в стеклянной или керамической форме. Также подойдёт противень, застеленный пергаментной бумагой. Металлические формы могут слишком сильно нагреваться и способствовать пригоранию.

Не перегружайте противень

Если овощи лежат слишком плотно, они не запекаются, а тушатся в собственном соку. Чтобы получить аппетитную корочку, раскладывайте кусочки в один слой и оставляйте небольшое расстояние между ними.

Масло — обязательный ингредиент

Некоторые овощи, например, баклажаны, картофель и морковь, не выделяют достаточно сока при нагревании. Чтобы они не получились сухими, используйте растительное или сливочное масло. Но не переборщите — слишком большое количество масла сделает овощи жирными.

Идеальная температура запекания

Чтобы овощи получились золотистыми и ароматными, выставляйте духовку на 180-200 °C. Если температура ниже (160-170 °C), овощи останутся мягкими, но будут водянистыми. При температуре выше 220 °C они сгорят снаружи, но внутри останутся сырыми.

Совет: не перемешивайте овощи слишком часто и не запекайте в одной форме продукты с разным временем приготовления — так результат будет предсказуемым и вкусным.

Уточнения

О́вощи - кулинарный термин, обозначающий съедобную часть (например, плод или клубень) некоторых растений, а также всякую твёрдую растительную пищу, за исключением фруктов, круп и орехов (включение в эту категорию плодовых тел грибов и съедобных водорослей зависит от источника).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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