Бабушкин секрет воздушного хлеба — попробуйте, и вы не захотите печь по-другому

В мире силиконовых форм и умных духовок старые кулинарные приёмы кажутся забытыми. Но один из них — заворачивание теста в мокрое полотенце — снова становится популярным среди пекарей.
Автор книги Bread: A Baker's Book of Techniques Джейфри Хамельман объясняет:
"Влажная ткань создает микросреду, где дрожжи работают медленнее, а глютен успевает развить эластичность".
Научный подход подтверждает: испарение воды с полотенца поддерживает высокую влажность вокруг теста. Это предотвращает образование сухой корки во время расстойки, что делает хлеб мягче и воздушнее.
Исследование Baking Science and Technology показало, что этот метод мало чем уступает профессиональным расстоечным шкафам — разница в структуре мякиша составила менее 5%.
Эксперимент America's Test Kitchen доказал, что тесто, поднявшееся под влажным полотенцем, имело на 15% более пористую текстуру.
"Это как сравнить губку и вафлю", — прокомментировал ведущий.
Этот метод использовали ещё в старину, когда тесто заворачивали в теплую влажную ткань и ставили возле печи. Сегодня пекари адаптируют его к городским условиям.
Например, участники сообщества The Bread Bakers Guild предлагают такой вариант:
"Я кладу тесто в миску, накрываю влажным полотенцем и ставлю в микроволновку с кружкой кипятка", — рассказывает пользователь u/SourdoughLover.
Такой способ помогает создать идеальную влажность даже в обычной кухне, не используя дорогую технику.
Если вы любите выпекать хлеб, попробуйте этот метод. Он прост, не требует специальных инструментов и даёт потрясающий результат.
Хлеб - пищевой продукт, получаемый при выпечке теста, приготовленного как минимум из муки и воды, разрыхлённого пекарскими дрожжами или закваской. Рецептура хлеба часто содержит соль, сахар и жиры.
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