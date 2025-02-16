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Растения решили, что пришла весна? Экстренные меры для защиты сада

1:48
Еда

Аномально тёплая зима часто приводит к преждевременному набуханию почек на деревьях и кустарниках. Это может случиться даже в конце осени, особенно вблизи теплотрасс. Однако паниковать не стоит — в большинстве случаев растения справляются сами. Но если температура резко упадёт, почки могут погибнуть, а деревья ослабнут к весне.

Набухание почек
Фото: Own work by AnRo0002, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Набухание почек

Как предотвратить раннее набухание почек

Лучший способ борьбы — правильная подготовка сада осенью.

Вот что поможет избежать проблемы:

— Побелка стволов — отражает солнечные лучи и защищает кору от перегрева.
— Мульчирование — удерживает тепло и сохраняет корневую систему.
— Снегозадержание — помогает создать естественную защиту от температурных скачков.
— Укрытие кустарников — лапник или агроволокно предотвращают резкие колебания температуры.

Что делать, если почки уже набухли

  1. Не паниковать — если холода вернутся, влага из почек уйдёт, и они могут не пострадать.
  2. Обновить побелку на стволах и крупных ветках.
  3. Замульчировать приствольные круги сухими листьями, торфом или перегноем.
  4. Сгребать снег к деревьям и кустарникам — это защитит корни и замедлит потепление.
  5. Весной провести осмотр сада — обрезать повреждённые ветки и провести подкормку.

Весенняя поддержка растений

После зимы деревья могут быть ослаблены. Чтобы помочь им быстрее восстановиться:
— Удалите засохшие и вымерзшие ветки.
— Проведите подкормки азотными удобрениями: раствор мочевины, аммиачная селитра, компост.
— Делайте внекорневые подкормки, чтобы дать растениям дополнительное питание.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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