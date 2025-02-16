Растения решили, что пришла весна? Экстренные меры для защиты сада

Аномально тёплая зима часто приводит к преждевременному набуханию почек на деревьях и кустарниках. Это может случиться даже в конце осени, особенно вблизи теплотрасс. Однако паниковать не стоит — в большинстве случаев растения справляются сами. Но если температура резко упадёт, почки могут погибнуть, а деревья ослабнут к весне.
Лучший способ борьбы — правильная подготовка сада осенью.
Вот что поможет избежать проблемы:
— Побелка стволов — отражает солнечные лучи и защищает кору от перегрева.
— Мульчирование — удерживает тепло и сохраняет корневую систему.
— Снегозадержание — помогает создать естественную защиту от температурных скачков.
— Укрытие кустарников — лапник или агроволокно предотвращают резкие колебания температуры.
После зимы деревья могут быть ослаблены. Чтобы помочь им быстрее восстановиться:
— Удалите засохшие и вымерзшие ветки.
— Проведите подкормки азотными удобрениями: раствор мочевины, аммиачная селитра, компост.
— Делайте внекорневые подкормки, чтобы дать растениям дополнительное питание.
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