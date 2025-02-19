Бабушка всегда готовила форшмак, а теперь я знаю, почему он так полезен

Атеросклероз — главная причина инфарктов и инсультов, но его можно предотвратить. Доктор Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" рассказал, какое блюдо поможет укрепить сердце и сосуды. Оказывается, простая еврейская закуска — форшмак может стать отличной профилактикой заболеваний сердца.
Этот простой рецепт обладает множеством полезных свойств:
— снижает уровень "плохого" холестерина,
— уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний,
— укрепляет кости и суставы,
— улучшает состояние кожи, волос и ногтей,
— нормализует работу нервной системы,
— помогает выводить токсины из организма.
Классический рецепт включает всего несколько ингредиентов:
— сельдь,
— яблоко,
— лук.
Чтобы закуска была нежнее, можно добавить вымоченный в молоке хлеб, а для пикантности — уксус и горчицу. Все ингредиенты нужно мелко нарубить или пропустить через мясорубку.
Дополнительные ингредиенты:
— варёное яйцо,
— морковь,
— картофель.
Если селёдка слишком солёная, её можно вымочить в молоке или чайном отваре.
Мясников советует не использовать готовое филе в масле, а брать целую селёдку. Так блюдо будет не только вкуснее, но и полезнее.
Форшма́к — блюдо из сельди, запекаемой с картофелем, сметаной, луком и перцем, относящееся к закускам.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Некоторые водители сами выходят из машины при остановке ГАИ. Почему инспекторы настороженно относятся к этому, и стоит ли вам делать так же?