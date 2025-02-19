Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Корзина для белья: как выбрать идеальный вариант даже для маленькой ванной
Тяжелобольной Юрий Николаев высказался о состоянии здоровья
Если ваша кошка царапает диван — она не виновата! Просто исправьте эту ошибку
Устали от борьбы с густыми волосами? Эти 7 стрижек вас спасут
Бывшая жена Моргенштерна* раскрыла причины госпитализации
Слоёный, нежный, тает во рту: готовим идеальный Наполеон по бабушкиному рецепту
Нюша заинтриговала обещанием сняться в кино
Коварная цифровая подмена: вирус маскируется под обновление Госуслуг и крадет данные
Без разводов и царапин: секреты использования микрофибры для авто

Бабушка всегда готовила форшмак, а теперь я знаю, почему он так полезен

1:24
Еда

Атеросклероз — главная причина инфарктов и инсультов, но его можно предотвратить. Доктор Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" рассказал, какое блюдо поможет укрепить сердце и сосуды. Оказывается, простая еврейская закуска — форшмак может стать отличной профилактикой заболеваний сердца.

Бутерброды с сельдью
Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бутерброды с сельдью

Почему форшмак полезен

Этот простой рецепт обладает множеством полезных свойств:
— снижает уровень "плохого" холестерина,
— уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний,
— укрепляет кости и суставы,
— улучшает состояние кожи, волос и ногтей,
— нормализует работу нервной системы,
— помогает выводить токсины из организма.

Как приготовить форшмак

Классический рецепт включает всего несколько ингредиентов:

— сельдь,
— яблоко,
— лук.

Чтобы закуска была нежнее, можно добавить вымоченный в молоке хлеб, а для пикантности — уксус и горчицу. Все ингредиенты нужно мелко нарубить или пропустить через мясорубку.

Дополнительные ингредиенты:

— варёное яйцо,
— морковь,
— картофель.

Если селёдка слишком солёная, её можно вымочить в молоке или чайном отваре.

Совет от врача

Мясников советует не использовать готовое филе в масле, а брать целую селёдку. Так блюдо будет не только вкуснее, но и полезнее.

Уточнения

Форшма́к — блюдо из сельди, запекаемой с картофелем, сметаной, луком и перцем, относящееся к закускам.

 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Всегда обходил растворимый кофе стороной, но теперь забыл про зерновой
Еда и рецепты
Всегда обходил растворимый кофе стороной, но теперь забыл про зерновой Аудио 
Всегда покупал обычный аккумулятор, пока не узнал об этом — теперь выбираю только его
Авто
Всегда покупал обычный аккумулятор, пока не узнал об этом — теперь выбираю только его Аудио 
Удивительные свойства имбиря: чем он может помочь вашему организму
Здоровье
Удивительные свойства имбиря: чем он может помочь вашему организму Аудио 
Популярное
Простая привычка, из-за которой водители привлекают лишнее внимание ГАИ

Некоторые водители сами выходят из машины при остановке ГАИ. Почему инспекторы настороженно относятся к этому, и стоит ли вам делать так же?

Простая привычка, из-за которой водители привлекают лишнее внимание ГАИ
Вкусный и полезный чай, который поможет уснуть за 5 минут
Вкусный и полезный чай, который поможет уснуть за 5 минут
Соседи годами возятся с морковкой, а тут один трюк — и урожай вдвое больше
Я продал свой дизельный авто из-за частых поломок, а потом узнал, как легко было их избежать
ГУР Украины: в РФ началось серийное производство реактивного дрона Герань-3 Дмитрий Плотников Острослов, шпион, гуляка — этот человек знал секреты английского двора Игорь Буккер В театре Всеволода Шиловского выходит премьера о суровых 90-х и миллиардере-негодяе Анжела Якубовская
Что-то огромное скрывается под Тихим океаном — возможно, остатки исчезнувшего мира
Можно годами ждать хороший урожай вишни, а можно просто сделать правильную обрезку — эффект впечатляет
После такой подкормки виноград даст урожай ведрами
После такой подкормки виноград даст урожай ведрами
Последние материалы
Устали от борьбы с густыми волосами? Эти 7 стрижек вас спасут
Бывшая жена Моргенштерна* раскрыла причины госпитализации
Слоёный, нежный, тает во рту: готовим идеальный Наполеон по бабушкиному рецепту
Нюша заинтриговала обещанием сняться в кино
Коварная цифровая подмена: вирус маскируется под обновление Госуслуг и крадет данные
Бабушка всегда готовила форшмак, а теперь я знаю, почему он так полезен
Без разводов и царапин: секреты использования микрофибры для авто
The Daily Reckoning: Россия удачно обменяла доллары на золото
Фаворитка Киркорова заявила о новом романе с русским Джастином Бибером
Макс Корж отказался от выступлений в России: куда пропал и чем занимается рэпер
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.