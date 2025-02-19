Бабушка всегда готовила форшмак, а теперь я знаю, почему он так полезен

1:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Атеросклероз — главная причина инфарктов и инсультов, но его можно предотвратить. Доктор Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" рассказал, какое блюдо поможет укрепить сердце и сосуды. Оказывается, простая еврейская закуска — форшмак может стать отличной профилактикой заболеваний сердца.

Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бутерброды с сельдью

Почему форшмак полезен

Этот простой рецепт обладает множеством полезных свойств:

— снижает уровень "плохого" холестерина,

— уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний,

— укрепляет кости и суставы,

— улучшает состояние кожи, волос и ногтей,

— нормализует работу нервной системы,

— помогает выводить токсины из организма.

Как приготовить форшмак

Классический рецепт включает всего несколько ингредиентов:

— сельдь,

— яблоко,

— лук.

Чтобы закуска была нежнее, можно добавить вымоченный в молоке хлеб, а для пикантности — уксус и горчицу. Все ингредиенты нужно мелко нарубить или пропустить через мясорубку.

Дополнительные ингредиенты:

— варёное яйцо,

— морковь,

— картофель.

Если селёдка слишком солёная, её можно вымочить в молоке или чайном отваре.

Совет от врача

Мясников советует не использовать готовое филе в масле, а брать целую селёдку. Так блюдо будет не только вкуснее, но и полезнее.

Уточнения

Форшма́к — блюдо из сельди, запекаемой с картофелем, сметаной, луком и перцем, относящееся к закускам.

