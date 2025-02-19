Разоблачаем миф: чем диетическая халва отличается от обычной

Халва считается довольно питательной сладостью, но те, кто следит за фигурой, нередко выбирают её диетический вариант. Кажется логичным: раз нет рафинированного сахара, значит, меньше калорий и больше пользы. Однако врач-диетолог Юлия Артемова объяснила, почему на самом деле разницы между этими видами почти нет.
Главное отличие — в составе. В диетической халве нет рафинированного сахара, но основа остаётся той же: семечки и орехи. А это значит, что:
— она так же богата витаминами, минералами, белками и жирами;
— состав микроэлементов зависит только от вида халвы (например, подсолнечная или арахисовая);
— калорийность практически не отличается от обычной версии.
Как обычная, так и диетическая халва остаётся калорийным продуктом, поэтому употреблять её стоит в ограниченном количестве.
Врач рекомендует:
— не более 80 граммов в день (чуть больше, чем обычной халвы);
— не заменять ею основные приёмы пищи;
— учитывать общее количество сладкого в рационе.
Если вы любите халву, но боитесь лишнего сахара, можно попробовать диетическую. Однако на фигуре это скажется не сильнее, чем обычная версия, ведь разница в калориях минимальна. Главное — не переедать и помнить, что халва остаётся десертом, а не диетическим продуктом.
Халва́ — восточная сладость из взбитой с пенообразователем карамельной массы и растёртых обжаренных ядер орехов, арахиса, семян масличных культур (подсолнечник, кунжут), с массовой долей жира не менее 25 %. Халвой также называют и другие виды сахаристых кондитерских изделий.
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