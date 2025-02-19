Разоблачаем миф: чем диетическая халва отличается от обычной

1:33 Your browser does not support the audio element. Еда

Халва считается довольно питательной сладостью, но те, кто следит за фигурой, нередко выбирают её диетический вариант. Кажется логичным: раз нет рафинированного сахара, значит, меньше калорий и больше пользы. Однако врач-диетолог Юлия Артемова объяснила, почему на самом деле разницы между этими видами почти нет.

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Чем отличается диетическая халва от обычной

Главное отличие — в составе. В диетической халве нет рафинированного сахара, но основа остаётся той же: семечки и орехи. А это значит, что:

— она так же богата витаминами, минералами, белками и жирами;

— состав микроэлементов зависит только от вида халвы (например, подсолнечная или арахисовая);

— калорийность практически не отличается от обычной версии.

Можно ли есть халву при похудении

Как обычная, так и диетическая халва остаётся калорийным продуктом, поэтому употреблять её стоит в ограниченном количестве.

Врач рекомендует:

— не более 80 граммов в день (чуть больше, чем обычной халвы);

— не заменять ею основные приёмы пищи;

— учитывать общее количество сладкого в рационе.

Если вы любите халву, но боитесь лишнего сахара, можно попробовать диетическую. Однако на фигуре это скажется не сильнее, чем обычная версия, ведь разница в калориях минимальна. Главное — не переедать и помнить, что халва остаётся десертом, а не диетическим продуктом.

Уточнения

Халва́ — восточная сладость из взбитой с пенообразователем карамельной массы и растёртых обжаренных ядер орехов, арахиса, семян масличных культур (подсолнечник, кунжут), с массовой долей жира не менее 25 %. Халвой также называют и другие виды сахаристых кондитерских изделий.

