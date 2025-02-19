Это масло выделяет токсичные вещества при жарке — лучше его не использовать

1:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Жареная пища — не самый полезный вариант, но если отказаться от неё сложно, стоит хотя бы правильно выбирать масло. Нутрициолог Марина Тарантул объяснила, какие масла безопасны для жарки, а какие могут навредить здоровью.

Фото: Wikipedia by margenauer from Pixabay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Оливковое масло

Почему важно учитывать точку дымления

При нагревании масла выделяют вредные вещества, если их температура превышает точку дымления. В этом случае образуются трансжиры и токсины, которые могут:

— повреждать сосуды,

— нарушать гормональный баланс,

— повышать риск хронических заболеваний.

На каком масле лучше жарить

Безопасные масла для жарки и запекания:

— кокосовое масло,

— масло гхи,

— оливковое масло экстра-класса,

— говяжий и утиный жир.

Чтобы снизить вред, масло лучше наносить тонким слоем, например, с помощью кулинарной кисточки.

Какие масла нельзя использовать для жарки

К ним относятся все масла с низкой точкой дымления и высоким содержанием полиненасыщенных жиров:

— сливочное,

— виноградной косточки,

— льняное,

— кунжутное,

— тыквенное,

— подсолнечное.

Эти масла лучше использовать только в холодных блюдах в качестве заправки.

Уточнения

Трансжиры́ — разновидность ненасыщенных жиров, находящихся в транс-конфигурации, то есть имеющих расположение углеводородных заместителей по разные стороны двойной связи «углерод-углерод».



