Это масло выделяет токсичные вещества при жарке — лучше его не использовать

Жареная пища — не самый полезный вариант, но если отказаться от неё сложно, стоит хотя бы правильно выбирать масло. Нутрициолог Марина Тарантул объяснила, какие масла безопасны для жарки, а какие могут навредить здоровью.
При нагревании масла выделяют вредные вещества, если их температура превышает точку дымления. В этом случае образуются трансжиры и токсины, которые могут:
— повреждать сосуды,
— нарушать гормональный баланс,
— повышать риск хронических заболеваний.
Безопасные масла для жарки и запекания:
— кокосовое масло,
— масло гхи,
— оливковое масло экстра-класса,
— говяжий и утиный жир.
Чтобы снизить вред, масло лучше наносить тонким слоем, например, с помощью кулинарной кисточки.
К ним относятся все масла с низкой точкой дымления и высоким содержанием полиненасыщенных жиров:
— сливочное,
— виноградной косточки,
— льняное,
— кунжутное,
— тыквенное,
— подсолнечное.
Эти масла лучше использовать только в холодных блюдах в качестве заправки.
Трансжиры́ — разновидность ненасыщенных жиров, находящихся в транс-конфигурации, то есть имеющих расположение углеводородных заместителей по разные стороны двойной связи «углерод-углерод».
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