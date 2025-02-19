Как пить чай правильно, чтобы он не мешал усвоению полезных веществ

1:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Чай — один из самых популярных напитков, и его польза давно доказана. Однако учёные обнаружили неожиданное свойство этого напитка: он может мешать усвоению полезных веществ. Об этом рассказали эксперты программы "О самом главном" на канале "Россия 1".

Фото: freepik.com is licensed under public domain черный чай

Как чай влияет на усвоение железа

Доктор Сергей Агапкин объяснил, что в чае содержатся танины — дубильные вещества, которые накапливаются в процессе заваривания. Они могут препятствовать усвоению железа, если запивать чаем определённые продукты.

Например, если после говяжьей печени или красного мяса выпить крепкий чай, железо усвоится хуже. Однако это не повод отказываться от напитка — просто стоит учитывать, с чем его сочетать.

Как правильно пить чай, чтобы получить от него только пользу

— Не запивать чаем продукты, богатые железом (говядину, печень, шпинат).

— Пить чай отдельно от еды, например, через 30-40 минут после приёма пищи.

— Не заваривать чай слишком крепко, чтобы уменьшить концентрацию танинов.

Чай действительно полезен, но важно знать, когда его пить. Если правильно сочетать продукты, можно избежать снижения усвоения железа и получать максимум пользы от напитка.

Уточнения

Чай — напиток, получаемый варкой, завариванием и/или настаиванием листа чайного куста, который предварительно подготавливается специальным образом.



