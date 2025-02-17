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Тонкие блины с ажурным узором: секрет в этой добавке, известной опытным хозяйкам

2:45
Еда

Создание идеальных блинов — задача, которая требует определённых навыков, но опытные кулинары знают, как сделать процесс проще и приятнее. Один из их секретов — добавление кипятка в тесто перед насыпанием муки. Этот метод позволяет приготовить блины с тонкой текстурой и красивым узором, напоминающим кружево.

Блинчики
Фото: flickr.com by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Блинчики

Заварной метод придаёт блинам невероятную эластичность и тонкость, а также способствует образованию ажурного узора. Как это работает? Горячая вода активирует клейковину в муке, делая тесто однородным и гладким, без комочков. Это предотвращает появление плотных блинов и способствует равномерному распределению пузырьков воздуха в тесте.

Если вы предпочитаете другие варианты, можно использовать кефир или газированную воду. Эти ингредиенты также делают блины лёгкими и воздушными, но их структура и вкус будут немного отличаться.

По этому рецепту получается примерно 15-20 блинов (20-25 см в диаметре).

Ингредиенты:

  • 2 больших яйца
  • 500 мл молока (можно смешать с водой в пропорции 1:1)
  • 1 стакан кипятка
  • 1 столовая ложка растительного масла
  • 1 чайная ложка сахара (по вкусу, можно добавить больше)
  • 0,5 чайной ложки соли
  • 1 чайная ложка разрыхлителя
  • 1,5 стакана муки (примерно 200 г, количество может варьироваться)

Инструкция по приготовлению:

  1. Взбейте яйца. В глубокой миске взбейте яйца с сахаром и солью до образования лёгкой пены. Это придаст тесту воздушность.
  2. Добавьте молоко и разрыхлитель. Влейте половину молока, добавьте разрыхлитель и хорошо перемешайте.
  3. Тонкой струйкой вливайте кипяток, постоянно взбивая тесто венчиком. Это поможет избежать комочков и сделает тесто более густым.
  4. Добавьте оставшееся молоко. Влейте оставшееся молоко и растительное масло. Снова тщательно перемешайте.
  5. Постепенно всыпайте муку, непрерывно размешивая тесто, чтобы избежать комочков. В результате должно получиться тесто примерно как жидкая сметана. Если оно кажется вам чересчур густым, влейте немного молока или воды.
  6. Разогрейте антипригарную сковороду на среднем огне. Смажьте её маслом перед тем, как выпекать первый блин. Вылейте тесто тонким слоем на разогретую сковороду.
  7. Жарьте блины с обеих сторон по 1-2 минуты, пока они не станут золотистыми.

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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