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Кето-оладьи от диетолога Маргариты Королевой: быстро, вкусно и полезно

1:25
Еда

Кето-диета — это особый подход к питанию, при котором основной акцент ставится на жиры. Диетолог Маргарита Королева предлагает обратить внимание на рецепт кето-оладьев, которые идеально подойдут тем, кто придерживается этой диеты.

оладья с черникой
Фото: freepik by azerbaijan_stockers
оладья с черникой

Кето-оладьи врач готовит с добавлением черники и рикотты. Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты: 3 яйца, 3/4 чашки рикотты, 1/4 стакана черники, 1/2 чайной ложки ванильного экстракта, 1/4 стакана ванильного миндального молока, 1 стакан миндальной муки, 1/2 стакана муки из льняного семени, 1 чайная ложка разрыхлителя, 1/2 чайной ложки порошка стевии и 1/4 чайной ложки соли.

Способ приготовления:

В одной миске хорошо смешивайте яйца, рикотту, ванильный экстракт и несладкое миндальное молоко. В другой миске объедините миндальную муку, муку из льняного семени, соль, разрыхлитель и стевию. Затем добавьте все ингредиенты в блендер и взбивайте до получения однородного теста.

Вылейте тесто на разогретую с маслом сковороду и переверните оладьи, как только они подрумянятся. Готовые оладьи можно украсить ягодами или сиропом без сахара, как написала Королева в своем Telegram-канале.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания)  — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным. Диета может характеризоваться такими факторами, как химический состав, физические свойства, кулинарная обработка еды, а также время и интервалы приёма пищи.

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Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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