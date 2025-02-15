Кето-оладьи от диетолога Маргариты Королевой: быстро, вкусно и полезно

1:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Кето-диета — это особый подход к питанию, при котором основной акцент ставится на жиры. Диетолог Маргарита Королева предлагает обратить внимание на рецепт кето-оладьев, которые идеально подойдут тем, кто придерживается этой диеты.

Фото: freepik by azerbaijan_stockers оладья с черникой

Кето-оладьи врач готовит с добавлением черники и рикотты. Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты: 3 яйца, 3/4 чашки рикотты, 1/4 стакана черники, 1/2 чайной ложки ванильного экстракта, 1/4 стакана ванильного миндального молока, 1 стакан миндальной муки, 1/2 стакана муки из льняного семени, 1 чайная ложка разрыхлителя, 1/2 чайной ложки порошка стевии и 1/4 чайной ложки соли.

Способ приготовления:

В одной миске хорошо смешивайте яйца, рикотту, ванильный экстракт и несладкое миндальное молоко. В другой миске объедините миндальную муку, муку из льняного семени, соль, разрыхлитель и стевию. Затем добавьте все ингредиенты в блендер и взбивайте до получения однородного теста.

Вылейте тесто на разогретую с маслом сковороду и переверните оладьи, как только они подрумянятся. Готовые оладьи можно украсить ягодами или сиропом без сахара, как написала Королева в своем Telegram-канале.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным. Диета может характеризоваться такими факторами, как химический состав, физические свойства, кулинарная обработка еды, а также время и интервалы приёма пищи.

