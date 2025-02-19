Правильное питание без диет — что есть каждый день, чтобы чувствовать себя отлично

2:34 Your browser does not support the audio element. Еда

Правильное питание — это не просто отказ от вредной пищи, а осознанный выбор продуктов, которые действительно приносят пользу организму. Врачи советуют разнообразить рацион, но есть определённые категории продуктов, которые стоит употреблять ежедневно. Какие именно? Диетолог Антонина Стародубова рассказала, без чего не обойтись.

Фото: wikimedia.org by Kourosh000, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Пара готовит ужин

Фрукты и овощи — основа здоровья

Ежедневно человеку необходимо съедать не менее 400 г овощей и фруктов. Это обязательное условие для получения витаминов, минералов и клетчатки. Они улучшают пищеварение, укрепляют иммунитет и поддерживают нормальную работу всех систем организма.

Какие овощи и фрукты особенно полезны:

— листовая зелень (шпинат, петрушка, укроп) — источник витаминов К и С;

— брокколи и цветная капуста — помогают поддерживать нормальный обмен веществ;

— яблоки и груши — содержат много клетчатки, полезной для кишечника;

— цитрусовые — богаты витамином С, который укрепляет иммунную систему;

— морковь и тыква — содержат бета-каротин, полезный для зрения и кожи.

Орехи и ягоды — натуральные суперфуды

Орехи и ягоды — это не только вкусный, но и полезный перекус. Они богаты антиоксидантами, которые помогают организму бороться со старением, воспалениями и негативным влиянием окружающей среды.

Какие орехи и ягоды стоит есть чаще:

— грецкие орехи — улучшают работу мозга и сердца;

— миндаль — богат полезными жирами и магнием;

— клюква, брусника, морошка — натуральные источники витаминов и антиоксидантов;

— голубика и черника — улучшают зрение и память.

Как включить эти продукты в рацион

Чтобы получить максимум пользы, можно добавлять орехи и ягоды в салаты, каши, йогурты или смузи. В зимний период отлично подойдут замороженные ягоды — они сохраняют практически все полезные свойства.

Почему это важно

Регулярное употребление фруктов, овощей, орехов и ягод помогает:

— поддерживать нормальный уровень витаминов в организме;

— улучшать пищеварение и обмен веществ;

— укреплять иммунитет и защищать от сезонных заболеваний;

— снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Включение этих продуктов в ежедневный рацион — это не просто рекомендация, а реальный вклад в здоровье и долголетие.

Уточнения

Дието́лог — специалист в области диетологии, соответствующий академическим и профессиональным требованиям. Врач-диетолог является дипломированным врачом, закончившим медицинский вуз и получившим затем дополнительное образование по диетологии, подтвержденное соответствующим дипломом.

