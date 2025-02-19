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Всегда не могла заснуть и не понимала почему, пока не узнала об этих продуктах

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Еда

Если бессонница стала частым гостем, возможно, дело в том, что вы едите перед сном. Диетолог Евгений Арзамасцев рассказал, какие продукты могут ухудшить качество сна и почему от них лучше отказаться вечером.

Девушка перед сном
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Девушка перед сном

Что мешает заснуть

— Кофе и крепкий чай. Кофеин стимулирует нервную систему, и если выпить эти напитки перед сном, организм не успеет вывести активные вещества.
— Жирная пища. Она провоцирует вздутие и тяжесть в животе, из-за чего процесс засыпания становится сложнее.

Что есть на ужин, чтобы спать спокойно

Полностью отказываться от еды перед сном не стоит — чувство голода тоже мешает заснуть.

Лучше выбрать лёгкие блюда:

— птицу или рыбу,
— варёные, запечённые или приготовленные на гриле овощи.

Такой ужин насытит, но не создаст лишней нагрузки на пищеварительную систему, а значит, сон будет крепким и спокойным.

Уточнения

Бессо́нница — расстройство сна, которое характеризуется недостаточной продолжительностью или неудовлетворительным качеством сна либо сочетанием этих явлений на протяжении значительного периода времени.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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