Всегда не могла заснуть и не понимала почему, пока не узнала об этих продуктах

Если бессонница стала частым гостем, возможно, дело в том, что вы едите перед сном. Диетолог Евгений Арзамасцев рассказал, какие продукты могут ухудшить качество сна и почему от них лучше отказаться вечером.
— Кофе и крепкий чай. Кофеин стимулирует нервную систему, и если выпить эти напитки перед сном, организм не успеет вывести активные вещества.
— Жирная пища. Она провоцирует вздутие и тяжесть в животе, из-за чего процесс засыпания становится сложнее.
Полностью отказываться от еды перед сном не стоит — чувство голода тоже мешает заснуть.
Лучше выбрать лёгкие блюда:
— птицу или рыбу,
— варёные, запечённые или приготовленные на гриле овощи.
Такой ужин насытит, но не создаст лишней нагрузки на пищеварительную систему, а значит, сон будет крепким и спокойным.
Бессо́нница — расстройство сна, которое характеризуется недостаточной продолжительностью или неудовлетворительным качеством сна либо сочетанием этих явлений на протяжении значительного периода времени.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Некоторые водители сами выходят из машины при остановке ГАИ. Почему инспекторы настороженно относятся к этому, и стоит ли вам делать так же?