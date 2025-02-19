Апельсины больше не нужны — где ещё много витамина С

1:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Витамин С — один из самых важных элементов для здоровья, но далеко не все знают, что он содержится не только в апельсинах и лимонах. Эндокринолог и диетолог Анастасия Подхвалитина рассказала, где ещё можно найти этот витамин в холодное время года.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Квашеная капуста

Где искать витамин С, если нет свежих фруктов

Зимой цитрусовые не всегда доступны, но это не значит, что запасы витамина С восполнить невозможно. Он есть в ягодах, овощах и даже ферментированных продуктах.

— Шиповник, рябина, облепиха и смородина богаты аскорбиновой кислотой. Из них можно делать чай или добавлять в блюда.

— Болгарский перец, брокколи, укроп и петрушка содержат большое количество витамина С и доступны круглый год. Если свежих овощей нет, их можно найти в замороженном виде.

— Квашеная капуста — один из лучших источников витамина С зимой. Чтобы усилить пользу, в неё можно добавить клюкву.

Почему это важно

Разнообразный рацион помогает избежать нехватки витаминов и укрепляет иммунитет. Чем больше источников витамина С в питании, тем лучше организм защищён от простуд и сезонных заболеваний.

Уточнения

Иммуните́т человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).



