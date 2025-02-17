Простая и изумительно вкусная закуска: готовим свекольный салат с жареным лучком, который понравится всем

2:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот салат — универсальное блюдо, подходящее как для обычного ужина, так и для праздничного застолья. Его приготовление кажется очень простым, но результат поражает: нежная свекла, дополненная пикантным жареным луком, создает неповторимый вкус и аромат закуски.

Фото: commons.wikimedia.org by Sumit Surai, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Салат из свеклы

Ингредиенты (на 2 порции):

Свекла (отварная или запеченная) — 2 средних корнеплода (около 300-400 г)

Репчатый лук — 2 средние головки

Лимонная кислота (или сок лимона) — 1 щепотка (или 1 ст. л., в зависимости от кислоты и предпочтений)

Соль — 1/3 ч. л. (или по вкусу)

Черный молотый перец — по вкусу

Растительное масло — для жарки лука (примерно 2-3 ст. л.)

Приготовление:

Подготовка свеклы: этот шаг можно сделать заранее. Свеклу можно отварить до готовности (40-60 минут) или запечь в духовке при 180°C до мягкости (1-1,5 часа). Остудите и очистите свеклу, затем натрите на крупной терке или терке для корейской моркови для более пикантного вида. Очистите лук и нарежьте мелкими кубиками. Чем мельче, тем ярче будет вкус. Налейте масло в сковороду и разогрейте на среднем огне. Добавьте лук и жарьте до румяности, стараясь не пережарить, чтобы избежать горечи. Лук должен стать мягким и приобрести приятный золотистый оттенок. Переложите жареный лук к натертой свекле. Добавьте лимонную кислоту (или сок лимона) для легкой кислинки, которая сбалансирует сладость свеклы. Посолите и поперчите по вкусу, затем тщательно перемешайте. Оставьте салат на 10-15 минут, чтобы вкусы соединились. Перед подачей можно украсить свежей зеленью, например, укропом или петрушкой, для аппетитного вида.

Этот несложный, но очень вкусный свекольный салат станет украшением вашего стола и порадует всех домочадцев.

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.



Свёкла обыкнове́нная (от греч. σεῦκλον, σεῦτλον, τεῦτλον; диал. на Юге России, в Белоруссии, Польше и Украине буряк, бурак; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae).

