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Думал, что запивать еду вредно, пока не узнал правду

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Еда

Можно ли запивать пищу водой? Многие уверены, что эта привычка вредна и может вызвать проблемы с желудком. Долгое время считалось, что вода разбавляет желудочный сок, замедляет пищеварение и нарушает работу ЖКТ. Но так ли это на самом деле?

Вода с лимоном
Фото: flickr.com by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Вода с лимоном

Развенчание мифа

Гастроэнтеролог Софья Бакаева в своём телеграм-канале объяснила, что этот страх — не более чем миф. Если человеку хочется пить во время еды, он может это делать. Важно лишь соблюдать меру — выпивать литр воды за один приём действительно не стоит, но стакан воды никакого вреда не нанесёт.

Что говорят врачи

Спортивный врач Елена Рябинкова в комментарии изданию "Чемпионат" также подтвердила: научных доказательств вреда запивания пищи водой нет. Всё зависит от индивидуальных особенностей организма.

Пить во время еды можно — главное, не переусердствовать.

Уточнения

Пищеваре́ние — химическая (главным образом ферментативная), иногда также механическая обработка пищи — совокупность процессов, обеспечивающих расщепление пищевых веществ на различные компоненты, пригодные к всасыванию и участию в обмене веществ.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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