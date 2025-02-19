Думал, что запивать еду вредно, пока не узнал правду

Можно ли запивать пищу водой? Многие уверены, что эта привычка вредна и может вызвать проблемы с желудком. Долгое время считалось, что вода разбавляет желудочный сок, замедляет пищеварение и нарушает работу ЖКТ. Но так ли это на самом деле?
Гастроэнтеролог Софья Бакаева в своём телеграм-канале объяснила, что этот страх — не более чем миф. Если человеку хочется пить во время еды, он может это делать. Важно лишь соблюдать меру — выпивать литр воды за один приём действительно не стоит, но стакан воды никакого вреда не нанесёт.
Спортивный врач Елена Рябинкова в комментарии изданию "Чемпионат" также подтвердила: научных доказательств вреда запивания пищи водой нет. Всё зависит от индивидуальных особенностей организма.
Пить во время еды можно — главное, не переусердствовать.
Пищеваре́ние — химическая (главным образом ферментативная), иногда также механическая обработка пищи — совокупность процессов, обеспечивающих расщепление пищевых веществ на различные компоненты, пригодные к всасыванию и участию в обмене веществ.
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