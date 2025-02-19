Думал, что весь хлеб одинаковый, пока не узнал этот факт

Какой хлеб самый полезный? Мнений много, но если смотреть с точки зрения пекарского мастерства, ответ очевиден. Пекарь-технолог Максим Едлин рассказал, почему стандартный дрожжевой хлеб уступает по качеству другому виду выпечки.
Бесспорное преимущество дрожжевого хлеба — скорость приготовления. Однако из-за ускоренной ферментации в нём остаётся меньше полезных веществ, которые теряются при обработке муки.
Выпечка на закваске ферментируется дольше, благодаря чему в ней сохраняется больше ценных микроэлементов. Кроме того, такой хлеб легче переваривается и не вызывает проблем с пищеварением.
Особое внимание стоит уделить ржаному хлебу на закваске. В нём содержится больше клетчатки, он насыщен полезными элементами и дольше сохраняет свежесть.
Найти настоящий ржаной хлеб на закваске — не так просто. Его чаще пекут в небольших ремесленных пекарнях, а в магазинах можно встретить лишь имитацию с красителями и добавлением пшеничной муки. Такой продукт не принесёт пользы.
Если хотите получить максимум пользы, ищите хлеб на закваске, а ещё лучше — научитесь печь его сами!
Ржано́й хлеб — хлеб из ржаной муки (обойной, обдирной или сеяной). Распространён на русском Севере и в средней полосе России, Белоруссии, Латвии, Литве, Германии, Финляндии, Норвегии, Швеции, Дании, Польше, Украине, Франции, Чехии.
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