Думал, что весь хлеб одинаковый, пока не узнал этот факт

1:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Какой хлеб самый полезный? Мнений много, но если смотреть с точки зрения пекарского мастерства, ответ очевиден. Пекарь-технолог Максим Едлин рассказал, почему стандартный дрожжевой хлеб уступает по качеству другому виду выпечки.

Фото: Adobe Stock by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кабачковый хлеб

Почему дрожжевой хлеб — не лучший выбор

Бесспорное преимущество дрожжевого хлеба — скорость приготовления. Однако из-за ускоренной ферментации в нём остаётся меньше полезных веществ, которые теряются при обработке муки.

Лучший вариант — хлеб на закваске

Выпечка на закваске ферментируется дольше, благодаря чему в ней сохраняется больше ценных микроэлементов. Кроме того, такой хлеб легче переваривается и не вызывает проблем с пищеварением.

Особое внимание стоит уделить ржаному хлебу на закваске. В нём содержится больше клетчатки, он насыщен полезными элементами и дольше сохраняет свежесть.

Но есть нюанс!

Найти настоящий ржаной хлеб на закваске — не так просто. Его чаще пекут в небольших ремесленных пекарнях, а в магазинах можно встретить лишь имитацию с красителями и добавлением пшеничной муки. Такой продукт не принесёт пользы.

Если хотите получить максимум пользы, ищите хлеб на закваске, а ещё лучше — научитесь печь его сами!

Уточнения

Ржано́й хлеб — хлеб из ржаной муки (обойной, обдирной или сеяной). Распространён на русском Севере и в средней полосе России, Белоруссии, Латвии, Литве, Германии, Финляндии, Норвегии, Швеции, Дании, Польше, Украине, Франции, Чехии.



