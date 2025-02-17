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Почему жареную на сливочном масле пищу лучше не есть каждый день

2:29
Еда

Сливочное масло известно своим отменным вкусом и нежной текстурой, что делает его популярным ингредиентом в кулинарии. Однако при жарке на сливочном масле, особенно при высоких температурах, могут возникать серьезные риски для здоровья. Исследования показывают, что при нагревании масла до 150-177 °C оно начинает разлагаться, выделяя вредные вещества, такие как канцерогены, свободные радикалы и конечные продукты гликирования (КПГ).

Сливочное масло
Фото: Wikimedia Commons by Julikalucky, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Сливочное масло

Основные опасности:

  • Канцерогены: Жареное на сливочном масле выделяет вещества, которые могут способствовать развитию онкологических заболеваний.
  • Свободные радикалы: Эти молекулы ускоряют старение клеток и могут вызывать воспалительные процессы в организме.
  • Конечные продукты гликирования: Они нарушают целостность тканей и провоцируют сердечно-сосудистые заболевания.
  • Большое количество насыщенных жиров: Это негативно сказывается на сердце и сосудах, увеличивая уровень "плохого" холестерина.

Безопасные альтернативы для жарки

Чтобы снизить риски для здоровья, стоит рассмотреть использование более полезных масел для жарки. Вот несколько рекомендаций:

  • Растительное масло: Наиболее безопасным выбором является рафинированное подсолнечное масло с высокой точкой дымления (232 °C). Оно не выделяет вредных соединений при нагревании и содержит полезные ненасыщенные жиры.
  • Оливковое масло: Extra virgin лучше использовать для низкотемпературных методов приготовления, а рафинированное — для приготовления при высоких температурах.
  • Масло гхи (топленое масло): Благодаря высокой точке дымления (до 252 °C) этои вид масла неопасен для жарки в течение долгого времени.

Как готовить на сливочном масле без вреда?

Если вы все же предпочитаете сливочное масло, вот несколько советов:

  • Смешивайте масла: Добавление небольшого количества растительного масла к сливочному поможет увеличить его точку дымления.
  • Используйте слабый огонь для готовки: Это не даёт перегреваться маслу, в результате выделение вредных веществ снижается.
  • Выбирайте топленое масло: Вы получается тот самый вкус сливочного масла, но при этом оно остаётся безопасным при высоких температурах.

Уточнения

Сли́вочное ма́сло — пищевой продукт, изготавливаемый сепарированием или сбиванием сливок, полученных из коровьего молока, реже — из молока другого крупного и мелкого рогатого скота.

Жа́ренье (также жа́рка, жарение) — способ тепловой обработки пищевых продуктов в соприкосновении с жиром или вообще без жира при температурах, вызывающих образование корочки (реакция Майяра). 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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