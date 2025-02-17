Почему жареную на сливочном масле пищу лучше не есть каждый день

Сливочное масло известно своим отменным вкусом и нежной текстурой, что делает его популярным ингредиентом в кулинарии. Однако при жарке на сливочном масле, особенно при высоких температурах, могут возникать серьезные риски для здоровья. Исследования показывают, что при нагревании масла до 150-177 °C оно начинает разлагаться, выделяя вредные вещества, такие как канцерогены, свободные радикалы и конечные продукты гликирования (КПГ).
Основные опасности:
Безопасные альтернативы для жарки
Чтобы снизить риски для здоровья, стоит рассмотреть использование более полезных масел для жарки. Вот несколько рекомендаций:
Как готовить на сливочном масле без вреда?
Если вы все же предпочитаете сливочное масло, вот несколько советов:
Сли́вочное ма́сло — пищевой продукт, изготавливаемый сепарированием или сбиванием сливок, полученных из коровьего молока, реже — из молока другого крупного и мелкого рогатого скота.
Жа́ренье (также жа́рка, жарение) — способ тепловой обработки пищевых продуктов в соприкосновении с жиром или вообще без жира при температурах, вызывающих образование корочки (реакция Майяра).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Глубоководный телескоп, установленный в море у берегов Сицилии, зарегистрировал необычное нейтрино — "частицу духов Вселенной", природа которой остается нераскрытой.