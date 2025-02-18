Всегда обходил растворимый кофе стороной, но теперь забыл про зерновой

Растворимый кофе — вред или польза? Вокруг этого напитка ходит много слухов: одни считают его вредным суррогатом, другие утверждают, что он ничем не хуже натурального. Доктор Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» развеял мифы и объяснил, почему растворимый кофе может быть даже полезным.
По словам врача, не так важно, в каком виде кофе, а важнее — как он изготовлен. Особенного внимания заслуживает сублимированная сушка. Напиток, приготовленный из сублимированного кофе, сохраняет в себе все полезные вещества, присущие натуральному.
— Содержит антиоксиданты и аминокислоты, полезные для организма
— Снижает риск заболеваний благодаря своему составу
— Кофеин уменьшает резистентность тканей к инсулину, что снижает вероятность диабета
Качественно сделанный растворимый кофе ничем не уступает зерновому. Главное — выбирать проверенные марки, в которых используется мягкая сублимационная сушка, и не злоупотреблять количеством.
Раствори́мый ко́фе — сухой экстракт из кофейных зёрен для получения напитка.
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