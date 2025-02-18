Подруга не завтракала, пока я не рассказала ей этот секрет — теперь благодарит каждый день

1:54 Your browser does not support the audio element. Еда

Пропускаете завтрак? Это может привести к проблемам со здоровьем. Особенно важно правильно питаться, если у вас есть предрасположенность к диабету. Диетолог Марина Макиша в эфире программы «О самом главном» рассказала, какие продукты стоит включить в утренний рацион, чтобы поддерживать нормальный уровень сахара в крови.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Омлет

Яйца и омлет — идеальный завтрак

Омлет или просто варёные яйца — один из лучших вариантов для людей, следящих за уровнем глюкозы. В них почти нет быстрых углеводов, которые вызывают резкий скачок сахара в крови, провоцируя выброс инсулина. Белки и жиры, содержащиеся в яйцах, перевариваются медленно, поэтому такой завтрак надолго даёт чувство сытости и снижает желание перекусить чем-то сладким.

Чтобы сделать блюдо ещё полезнее, можно добавить овощи:

— болгарский перец

— брокколи

— цветную капусту

— зелёный горошек

— помидоры

А если заправить овощной салат яблочным уксусом, эффект будет ещё заметнее. Он замедляет расщепление углеводов, предотвращая резкие скачки сахара в крови.

Горький шоколад — неожиданный союзник

Вопреки стереотипам, шоколад не всегда вреден при диабете. Главное — выбирать тёмный шоколад с низким содержанием сахара (не более 30 г углеводов на 100 г продукта).

В чём его польза

— Минимальное влияние на уровень глюкозы

— Содержит магний, который укрепляет сосуды

— Улучшает общее состояние организма

Почему завтрак так важен

Врачи уверены: правильный утренний приём пищи может не только улучшить самочувствие, но и продлить жизнь на 10 лет. Главное — выбирать продукты, которые не провоцируют скачки сахара и дают длительное насыщение.

Уточнения

Са́харный диабе́т — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина. В результате развивается гипергликемия — стойкое увеличение содержания глюкозы в крови.



