Подруга не завтракала, пока я не рассказала ей этот секрет — теперь благодарит каждый день

Пропускаете завтрак? Это может привести к проблемам со здоровьем. Особенно важно правильно питаться, если у вас есть предрасположенность к диабету. Диетолог Марина Макиша в эфире программы «О самом главном» рассказала, какие продукты стоит включить в утренний рацион, чтобы поддерживать нормальный уровень сахара в крови.
Омлет или просто варёные яйца — один из лучших вариантов для людей, следящих за уровнем глюкозы. В них почти нет быстрых углеводов, которые вызывают резкий скачок сахара в крови, провоцируя выброс инсулина. Белки и жиры, содержащиеся в яйцах, перевариваются медленно, поэтому такой завтрак надолго даёт чувство сытости и снижает желание перекусить чем-то сладким.
Чтобы сделать блюдо ещё полезнее, можно добавить овощи:
— болгарский перец
— брокколи
— цветную капусту
— зелёный горошек
— помидоры
А если заправить овощной салат яблочным уксусом, эффект будет ещё заметнее. Он замедляет расщепление углеводов, предотвращая резкие скачки сахара в крови.
Вопреки стереотипам, шоколад не всегда вреден при диабете. Главное — выбирать тёмный шоколад с низким содержанием сахара (не более 30 г углеводов на 100 г продукта).
— Минимальное влияние на уровень глюкозы
— Содержит магний, который укрепляет сосуды
— Улучшает общее состояние организма
Врачи уверены: правильный утренний приём пищи может не только улучшить самочувствие, но и продлить жизнь на 10 лет. Главное — выбирать продукты, которые не провоцируют скачки сахара и дают длительное насыщение.
Са́харный диабе́т — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина. В результате развивается гипергликемия — стойкое увеличение содержания глюкозы в крови.
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