Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Прощаемся с влажностью: это растение решит ваши проблемы в доме
Пёс лает на пустоту: 7 пугающих доказательств, что собаки могут ощущать потусторонний мир
Первый Москвич родился из пепла войны: что осталось от немецкого Opel и что добавили советские инженеры
Город мечты в пустыне: в Саудовской Аравии началось строительство 170-километрового мегаполиса
Певицу Шакиру госпитализировали после её приезда в Бразилию
Забытое наследие: раскрыты тайны древнегреческой математики через арабские переводы
Едут и едут: любители острых ощущений не могут пропустить извержение Этны на Сицилии
Веник: идеальная стрижка для весны-лета 2025, которую легко укладывать!
Канчельскис: "Спартак" – не народная команда, в отличие от "Торпедо"

Подруга не завтракала, пока я не рассказала ей этот секрет — теперь благодарит каждый день

1:54
Еда

Пропускаете завтрак? Это может привести к проблемам со здоровьем. Особенно важно правильно питаться, если у вас есть предрасположенность к диабету. Диетолог Марина Макиша в эфире программы «О самом главном» рассказала, какие продукты стоит включить в утренний рацион, чтобы поддерживать нормальный уровень сахара в крови.

Омлет
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Омлет

Яйца и омлет — идеальный завтрак

Омлет или просто варёные яйца — один из лучших вариантов для людей, следящих за уровнем глюкозы. В них почти нет быстрых углеводов, которые вызывают резкий скачок сахара в крови, провоцируя выброс инсулина. Белки и жиры, содержащиеся в яйцах, перевариваются медленно, поэтому такой завтрак надолго даёт чувство сытости и снижает желание перекусить чем-то сладким.

Чтобы сделать блюдо ещё полезнее, можно добавить овощи:
— болгарский перец
— брокколи
— цветную капусту
— зелёный горошек
— помидоры

А если заправить овощной салат яблочным уксусом, эффект будет ещё заметнее. Он замедляет расщепление углеводов, предотвращая резкие скачки сахара в крови.

Горький шоколад — неожиданный союзник

Вопреки стереотипам, шоколад не всегда вреден при диабете. Главное — выбирать тёмный шоколад с низким содержанием сахара (не более 30 г углеводов на 100 г продукта).

В чём его польза

— Минимальное влияние на уровень глюкозы
— Содержит магний, который укрепляет сосуды
— Улучшает общее состояние организма

Почему завтрак так важен

Врачи уверены: правильный утренний приём пищи может не только улучшить самочувствие, но и продлить жизнь на 10 лет. Главное — выбирать продукты, которые не провоцируют скачки сахара и дают длительное насыщение.

Уточнения

Са́харный диабе́т — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина. В результате развивается гипергликемия — стойкое увеличение содержания глюкозы в крови. 
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Соседи годами возятся с морковкой, а тут один трюк — и урожай вдвое больше
Садоводство, цветоводство
Соседи годами возятся с морковкой, а тут один трюк — и урожай вдвое больше Аудио 
Моя мама всегда мыла холодильник раз в полгода, но потом пожалела
Еда и рецепты
Моя мама всегда мыла холодильник раз в полгода, но потом пожалела Аудио 
Вкусный и полезный чай, который поможет уснуть за 5 минут
Здоровье
Вкусный и полезный чай, который поможет уснуть за 5 минут Аудио 
Популярное
Простая привычка, из-за которой водители привлекают лишнее внимание ГАИ

Некоторые водители сами выходят из машины при остановке ГАИ. Почему инспекторы настороженно относятся к этому, и стоит ли вам делать так же?

Простая привычка, из-за которой водители привлекают лишнее внимание ГАИ
Вкусный и полезный чай, который поможет уснуть за 5 минут
Вкусный и полезный чай, который поможет уснуть за 5 минут
Что-то огромное скрывается под Тихим океаном — возможно, остатки исчезнувшего мира
Я продал свой дизельный авто из-за частых поломок, а потом узнал, как легко было их избежать
ГАЗ-21 Волга. Почему Юрий Деточкин угонял легендарную королеву автомобилей СССР Дмитрий Плотников Мексика пошла на необдуманный шаг, пригласив в гости американские зелёные береты Любовь Степушова
Весной яблоня просыпается голодной: чем её накормить, чтобы не сбросила плоды
Светлана Бондарчук показала, как отметила день рождения
Начал использовать эти советы при проращивании семян — урожаю завидуют соседи
Начал использовать эти советы при проращивании семян — урожаю завидуют соседи
Последние материалы
Прощаемся с влажностью: это растение решит ваши проблемы в доме
Пёс лает на пустоту: 7 пугающих доказательств, что собаки могут ощущать потусторонний мир
Первый Москвич родился из пепла войны: что осталось от немецкого Opel и что добавили советские инженеры
Город мечты в пустыне: в Саудовской Аравии началось строительство 170-километрового мегаполиса
Певицу Шакиру госпитализировали после её приезда в Бразилию
Забытое наследие: раскрыты тайны древнегреческой математики через арабские переводы
Едут и едут: любители острых ощущений не могут пропустить извержение Этны на Сицилии
Веник: идеальная стрижка для весны-лета 2025, которую легко укладывать!
Канчельскис: "Спартак" – не народная команда, в отличие от "Торпедо"
Переобучение для россиян: 360 профессий, которые можно освоить бесплатно
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.