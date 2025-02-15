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Яичный киш с вялеными томатами — рецепт идеального завтрака

1:45
Еда

Праздничный ужин с большой компанией завершился, закусок и салатов больше нет, а завтрак нужно подать? Кулинары из издания EatingWell делятся простым рецептом, который не требует много усилий, но отлично накормит всех.

яичный киш с томатами
Фото: freepik by cookie_studio
яичный киш с томатами

Завтрак в посленовогодние дни должен отвечать трём критериям: готовиться быстро, не требовать постоянного присутствия у плиты и поддерживать праздничное настроение. Киш с томатами и шпинатом идеально подходит под эти параметры.

Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты: 100 г вяленых томатов, 1 луковица, 3 зубчика чеснока, 150 г шпината, 12 яиц, 150 мл молока, 1 ч. ложка дижонской горчицы, пол чайной ложки соли, 1 ч. ложка перца и 100 г сыра фета.

Разогрейте духовку до 190°C. Смажьте широкую и глубокую форму для выпечки маслом. Можно использовать порционные формы для кексов, разместив их на противне.

На сковороде разогрейте 1 ст. ложку масла из вяленых томатов (или обычного растительного масла). Обжарьте лук до прозрачности, затем добавьте измельченный чеснок, вяленые томаты и шпинат. Готовьте овощи в течение 2 минут.

В миске взбейте яйца, молоко и горчицу, затем приправьте солью и перцем. Добавьте остывшие овощи и половину сыра. Перелейте смесь в подготовленную форму и ставьте в духовку. Выпекайте до загустения и появления румяной корочки по краям. Подавайте с оставшейся фетой.

Уточнения

Фе́та (греч. Φέτα — ломоть, срез) — традиционный греческий сыр белого цвета из овечьего молока.

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Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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