Как приготовить брежневские котлеты: возвращение забытого рецепта

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Генеральный секретарь СССР Леонид Брежнев страдал от проблем со здоровьем и был вынужден придерживаться диеты. Его личный повар разработал котлеты, которые сочетали бы вкус и пользу для здоровья. После долгих экспериментов было создано блюдо из куриного и свиного фарша с добавлением сливок и ароматных трав.

Фото: commons.wikimedia.org by kawanet, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Котлета

Котлеты получили название "брежневские". Они стали популярным угощением на официальных мероприятиях и подавались членам Политбюро, а также важным зарубежным гостям. Секрет их успеха заключался в использовании качественных ингредиентов и особой технологии приготовления.

Ингредиенты:

Куриное филе — 300 г

Нежирная свинина — 700 г

Свежая петрушка — 20 г

Укроп — 10 г

Сливки (20%) — 50 мл

Яйцо — 1 шт.

Растительное масло для жарки

Соль и свежемолотый чёрный перец по вкусу

Приготовление:

Тщательно промойте куриное филе и нежирную свинину и обсушите их бумажными полотенцами. Затем нарежьте мясо небольшими кусочками.

Несколько раз пропустите мясо через мясорубку, чтобы получить однородный фарш. Мелко нарежьте петрушку и укроп и добавьте их вместе со сливками, яйцом, солью и свежемолотым чёрным перцем к фаршу. Хорошо перемешайте массу руками. Разогрейте в сковороде растительное масло. Сформируйте из фарша плоские котлеты и обжарьте их до золотистой корочки с обеих сторон. Переложите готовые котлеты в форму для запекания и залейте их соусом, который остался на сковороде. Отправьте форму в духовку, разогретую до 180°C, на 10-15 минут.

Котлеты получаются сочными, нежными и имеют аппетитную корочку. Их рекомендуется подавать с картофельным пюре, тушёными овощами или свежими томатами.

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в современном русском языке и русской кухне: изделие из мясного фарша, его аналога (рыбного фарша, фарша из мяса птицы) или заменителя (фарш из овощей и т. д.), приготовленное без применения какого-либо соуса.



Леони́д Ильи́ч Бре́жнев ( 6 [19] декабря 1906, по другим данным, 19 декабря 1906 [1 января 1907], Каменское, Екатеринославская губерния, Российская империя — 10 ноября 1982, Заречье, Одинцовский район, Московская область, РСФСР, СССР) — советский государственный, политический и партийный деятель, занимавший высшую руководящую должность в КПСС в течение 18 лет (с 1964 и до своей смерти в 1982 году).

