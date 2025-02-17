Как приготовить брежневские котлеты: возвращение забытого рецепта

Генеральный секретарь СССР Леонид Брежнев страдал от проблем со здоровьем и был вынужден придерживаться диеты. Его личный повар разработал котлеты, которые сочетали бы вкус и пользу для здоровья. После долгих экспериментов было создано блюдо из куриного и свиного фарша с добавлением сливок и ароматных трав.
Котлеты получили название "брежневские". Они стали популярным угощением на официальных мероприятиях и подавались членам Политбюро, а также важным зарубежным гостям. Секрет их успеха заключался в использовании качественных ингредиентов и особой технологии приготовления.
Ингредиенты:
Приготовление:
Котлеты получаются сочными, нежными и имеют аппетитную корочку. Их рекомендуется подавать с картофельным пюре, тушёными овощами или свежими томатами.
Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в современном русском языке и русской кухне: изделие из мясного фарша, его аналога (рыбного фарша, фарша из мяса птицы) или заменителя (фарш из овощей и т. д.), приготовленное без применения какого-либо соуса.
Леони́д Ильи́ч Бре́жнев (6 [19] декабря 1906, по другим данным, 19 декабря 1906 [1 января 1907], Каменское, Екатеринославская губерния, Российская империя — 10 ноября 1982, Заречье, Одинцовский район, Московская область, РСФСР, СССР) — советский государственный, политический и партийный деятель, занимавший высшую руководящую должность в КПСС в течение 18 лет (с 1964 и до своей смерти в 1982 году).
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