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Как приготовить потрясающее картофельное пюре без варки: лайфхак от профессионала

2:31
Еда

Картофельное пюре — это блюдо, которое ассоциируется с домашним уютом и теплом. Однако существует способ сделать его ещё вкуснее и полезнее, избегая традиционного метода варки.

Картофельное пюре с жареным луком
Фото: flickr.com by Guilhem Vellut, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Картофельное пюре с жареным луком

Шеф-повар известного ресторана Fallow, известный своими кулинарными экспериментами, поделился в TikTok необычным способом приготовления картофельного пюре, который помогает сохранить больше питательных веществ и придаёт блюду лёгкость и воздушность.

  1. Вместо того чтобы помещать картофель в кипящую воду, как это делают многие, шеф рекомендует запекать его в духовке на слое крупной соли. Этот метод обеспечивает равномерный нагрев клубней, исключая риск их подгорания или недоготовленности. Картофель выкладывается на слой соли, а духовка разогревается до 160-180 градусов. Время запекания зависит от размера клубней, но готовность можно определить, слегка надавив на картофель: он должен быть мягким.
  2. После запекания картофель следует остудить и разрезать пополам. Важно помнить, что для достижения идеальной текстуры не стоит использовать блендер или миксер. Шеф рекомендует протирать тёплый картофель через сито. Этот метод позволяет добиться невероятно нежной и однородной текстуры, что особенно важно для тех, кто сталкивается с проблемой "клейкого" пюре. Сито помогает сохранить воздушность блюда.
  3. Для придания пюре сливочного вкуса и текстуры шеф-повар советует добавлять тёплое молоко и сливочное масло. Холодные ингредиенты могут нарушить консистенцию и вкус. В конце можно слегка приправить пюре чёрным перцем для лёгкого аромата. Если вы предпочитаете более жидкую консистенцию, можно увеличить количество молока, но важно не переусердствовать, чтобы пюре оставалось густым.
  4. Ещё один неожиданный и полезный совет: не стоит выбрасывать картофельную кожуру! Её можно обжарить во фритюре до хрустящего состояния, превратив в домашние чипсы. Это не только экономически выгодно, но и позволяет максимально использовать все питательные вещества, содержащиеся в картофеле.

Вы видите, что шеф-повар Fallow предлагает инновационный подход к приготовлению картофельного пюре. Этот метод не только сохраняет больше полезных веществ, но и позволяет добиться идеальной текстуры и вкусовых качеств.

Уточнения

Карто́фельное пюре́ (от фр. Purée, рег. толчёнка, толчо́нка) — пюре из картофеля.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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