Торт без хлопот: быстрый рецепт десерта с заварным кремом для неожиданных гостей

Если гости вот-вот придут, а времени на сложные десерты у вас нет, этот рецепт — идеальное решение. Всего за 15 минут можно приготовить восхитительный торт, который удивит всех своим вкусом и внешним видом. Для этого вам понадобятся простые и доступные ингредиенты. Готовы? Тогда начинаем!
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Торт
Ингредиенты для торта:
Шоколадное печенье — 400 г
Молочное печенье — 300 г
Молоко — 800 мл
Яйца — 3 шт.
Сахар — 150 г
Ванильный сахар — 10 г
Кукурузный крахмал или мука — 2 ст. ложки
Сливочное масло — 100 г
Кокосовая стружка — 100 г
Пошаговое приготовление:
Готовим крем: в глубокой миске смешайте яйца, сахар и ванильный сахар до получения однородной массы. Добавьте кукурузный крахмал или муку и тщательно перемешайте. Постепенно влейте молоко, постоянно помешивая, чтобы не было комочков.
Загущение крема: перелейте смесь в кастрюлю с толстым дном и поставьте на медленный огонь. Варите крем, помешивая, около 2-3 минут после закипания. Как только крем загустеет, добавьте сливочное масло и кокосовую стружку. Перемешивайте до полного растворения масла.
Формируем торт: возьмите форму диаметром примерно 26 см. На дно формы выложите немного крема для лучшей пропитки печенья. Первый слой сделайте из шоколадного печенья, заполняя пустоты. Смажьте этот слой кремом и выложите второй слой из молочного печенья. Повторяйте слои, пока не закончатся ингредиенты.
Завершающий этап: верхний слой торта также смажьте оставшимся кремом. Для украшения измельчите остатки печенья в крошку, натрите шоколад, добавьте ягоды или орехи. Поставьте торт в холодильник минимум на 3-4 часа для пропитки, а лучше оставьте на ночь, чтобы вкус стал насыщеннее.
Этот простой и быстрый способ приготовления позволит вам создать аппетитный и красивый торт, который порадует гостей и станет настоящим украшением вашего стола.
Уточнения
Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом.
Заварной крем — кондитерский крем, приготовленный методом варки из молока, сливок или воды, яиц, сахара, муки или крахмала.