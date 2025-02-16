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Торт без хлопот: быстрый рецепт десерта с заварным кремом для неожиданных гостей

2:22
Еда

Если гости вот-вот придут, а времени на сложные десерты у вас нет, этот рецепт — идеальное решение. Всего за 15 минут можно приготовить восхитительный торт, который удивит всех своим вкусом и внешним видом. Для этого вам понадобятся простые и доступные ингредиенты. Готовы? Тогда начинаем!

Торт
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Торт

Ингредиенты для торта:

  • Шоколадное печенье — 400 г
  • Молочное печенье — 300 г
  • Молоко — 800 мл
  • Яйца — 3 шт.
  • Сахар — 150 г
  • Ванильный сахар — 10 г
  • Кукурузный крахмал или мука — 2 ст. ложки
  • Сливочное масло — 100 г
  • Кокосовая стружка — 100 г

Пошаговое приготовление:

  1. Готовим крем: в глубокой миске смешайте яйца, сахар и ванильный сахар до получения однородной массы. Добавьте кукурузный крахмал или муку и тщательно перемешайте. Постепенно влейте молоко, постоянно помешивая, чтобы не было комочков.
  2. Загущение крема: перелейте смесь в кастрюлю с толстым дном и поставьте на медленный огонь. Варите крем, помешивая, около 2-3 минут после закипания. Как только крем загустеет, добавьте сливочное масло и кокосовую стружку. Перемешивайте до полного растворения масла.
  3. Формируем торт: возьмите форму диаметром примерно 26 см. На дно формы выложите немного крема для лучшей пропитки печенья. Первый слой сделайте из шоколадного печенья, заполняя пустоты. Смажьте этот слой кремом и выложите второй слой из молочного печенья. Повторяйте слои, пока не закончатся ингредиенты.
  4. Завершающий этап: верхний слой торта также смажьте оставшимся кремом. Для украшения измельчите остатки печенья в крошку, натрите шоколад, добавьте ягоды или орехи. Поставьте торт в холодильник минимум на 3-4 часа для пропитки, а лучше оставьте на ночь, чтобы вкус стал насыщеннее.

Этот простой и быстрый способ приготовления позволит вам создать аппетитный и красивый торт, который порадует гостей и станет настоящим украшением вашего стола.

Уточнения

Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом.

Заварной крем — кондитерский крем, приготовленный методом варки из молока, сливок или воды, яиц, сахара, муки или крахмала.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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