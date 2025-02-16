Торт без хлопот: быстрый рецепт десерта с заварным кремом для неожиданных гостей

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Если гости вот-вот придут, а времени на сложные десерты у вас нет, этот рецепт — идеальное решение. Всего за 15 минут можно приготовить восхитительный торт, который удивит всех своим вкусом и внешним видом. Для этого вам понадобятся простые и доступные ингредиенты. Готовы? Тогда начинаем!

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Торт

Ингредиенты для торта:

Шоколадное печенье — 400 г

Молочное печенье — 300 г

Молоко — 800 мл

Яйца — 3 шт.

Сахар — 150 г

Ванильный сахар — 10 г

Кукурузный крахмал или мука — 2 ст. ложки

Сливочное масло — 100 г

Кокосовая стружка — 100 г

Пошаговое приготовление:

Готовим крем: в глубокой миске смешайте яйца, сахар и ванильный сахар до получения однородной массы. Добавьте кукурузный крахмал или муку и тщательно перемешайте. Постепенно влейте молоко, постоянно помешивая, чтобы не было комочков. Загущение крема: перелейте смесь в кастрюлю с толстым дном и поставьте на медленный огонь. Варите крем, помешивая, около 2-3 минут после закипания. Как только крем загустеет, добавьте сливочное масло и кокосовую стружку. Перемешивайте до полного растворения масла. Формируем торт: возьмите форму диаметром примерно 26 см. На дно формы выложите немного крема для лучшей пропитки печенья. Первый слой сделайте из шоколадного печенья, заполняя пустоты. Смажьте этот слой кремом и выложите второй слой из молочного печенья. Повторяйте слои, пока не закончатся ингредиенты. Завершающий этап: верхний слой торта также смажьте оставшимся кремом. Для украшения измельчите остатки печенья в крошку, натрите шоколад, добавьте ягоды или орехи. Поставьте торт в холодильник минимум на 3-4 часа для пропитки, а лучше оставьте на ночь, чтобы вкус стал насыщеннее.

Этот простой и быстрый способ приготовления позволит вам создать аппетитный и красивый торт, который порадует гостей и станет настоящим украшением вашего стола.

Уточнения

Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом.



Заварной крем — кондитерский крем, приготовленный методом варки из молока, сливок или воды, яиц, сахара, муки или крахмала.



