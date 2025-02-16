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Чем заменить яйца в выпечке и котлетах: простые и вкусные решения

Еда

Любите готовить, но по разным причинам не можете использовать яйца? Не беда! Они действительно универсальны, но вполне заменяемы. Разберёмся, почему люди исключают этот продукт из рациона и какие альтернативы помогут сохранить вкус и текстуру блюд.

яйца
Фото: commons.wikimedia.org by User:Nikowsk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
яйца

Почему люди отказываются от яиц

Есть несколько причин, по которым яйца могут отсутствовать в меню:

  • Аллергия. Она проявляется зудом, сыпью, расстройством пищеварения или даже проблемами с дыханием. Чаще встречается у детей, но иногда сохраняется и во взрослом возрасте.
  • Веганство. Строгие вегетарианцы исключают любые продукты животного происхождения, включая яйца.
  • Религиозные ограничения. Кришнаиты не употребляют яйца вовсе, а у христиан в пост их запрещено есть в определённые дни.
  • Высокий холестерин. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями врачи советуют сократить потребление яиц.
  • Личные вкусовые предпочтения. Некоторым не нравится их вкус или текстура.
  • Банальная нехватка. Собрались готовить, а яиц нет в холодильнике. Чем заменить.

Зачем нужны яйца в выпечке и котлетах

Прежде чем искать альтернативу, важно понять, какую роль выполняют яйца:

  • Связывают ингредиенты. Белок помогает скрепить компоненты теста или фарша.
  • Увлажняют. Желток добавляет жир и делает выпечку мягкой.
  • Образуют корочку. Белки и сахара карамелизуются, создавая румяную поверхность.
  • Разрыхляют. Взбитые яйца делают тесто воздушным.
  • Стабилизируют. Сохраняют форму изделий.

Чем заменить яйца в выпечке

Замена зависит от вида теста:

В сырниках

  • 1 ст. л. крахмала + 1 ст. л. сметаны
  • Половина банана (размять в пюре)
  • 2 ст. л. манки (дайте тесту настояться 20 минут)
  • 2 ст. л. овсяных хлопьев, замоченных в воде (30 мин)
  • 1 ст. л. льняного семени + 3 ст. л. воды (замочить 15 мин)

В бисквитах

  • 60 г кефира
  • 3 ст. л. аквафабы (отвар бобовых, например, нута)
  • 1 ч. л. разрыхлителя + 2 ст. л. растительного масла

В блинах

  • 1 ст. л. крахмала + 3 ст. л. воды
  • 1 ст. л. льняной муки + 2,5 ст. л. воды
  • Аквафаба (отвар или жидкость из консервированных бобовых)

В кексах, маффинах, брауни

3 ст. л. фруктового или овощного пюре (яблоко, банан, тыква, морковь, цукини)

Чем смазать тесто вместо яйца

Чтобы получить красивую корочку:

  • Сахарный сироп (1 ст. л. сахара + 0,5 ст. воды)
  • Крепкий сладкий чай
  • Вода с куркумой (на кончике ножа)
  • Растительное масло (смазывать перед и после выпечки)

Чем заменить яйца в котлетах и запеканках

Альтернативы для связки фарша:

  • 3 ст. л. муки (пшеничная, соевая, нутовая)
  • 3 ст. л. манки
  • 60 г картофельного пюре
  • 3 ст. л. замоченных овсяных хлопьев
  • 1 ст. варёных и размятых бобовых

Чем заменить яйца в салатах

Отличный вариант — тофу с индийской чёрной солью (даёт яичный вкус). Также подойдёт растительный сыр фета.

Чем заменить яйца в безе

Аквафаба — лучший выбор. Взбейте её с сахаром и лимонным соком до устойчивых пиков и выпекайте при 100°C около часа.

Попробуйте рецепт без яиц: чуду с картошкой и сыром

Ингредиенты

Тесто:

  • 1 ст. кефира
  • 2,5 ст. муки
  • 1 ч. л. соды
  • 1\2 ч. л. соли

Начинка:

  • 5 картофелин
  • 250 г брынзы
  • 3 ст. л. сметаны
  • соль (по вкусу)

Приготовление:

  1. Смешайте кефир с содой, дайте настояться 5 минут. Всыпьте муку, замесите тесто, дайте "отдохнуть".
  2. Отварите картофель, разомните в пюре, добавьте тёртую брынзу, перемешайте.
  3. Разделите тесто на 8 частей, раскатайте лепёшки. Выложите начинку, защипните края, осторожно раскатайте до толщины 1 см.
  4. Обжарьте на сухой сковороде с двух сторон. Готовые чуду смажьте сливочным маслом.

Уточнения

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт. 

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Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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