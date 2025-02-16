Чем заменить яйца в выпечке и котлетах: простые и вкусные решения

Любите готовить, но по разным причинам не можете использовать яйца? Не беда! Они действительно универсальны, но вполне заменяемы. Разберёмся, почему люди исключают этот продукт из рациона и какие альтернативы помогут сохранить вкус и текстуру блюд.
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яйца
Почему люди отказываются от яиц
Есть несколько причин, по которым яйца могут отсутствовать в меню:
Аллергия. Она проявляется зудом, сыпью, расстройством пищеварения или даже проблемами с дыханием. Чаще встречается у детей, но иногда сохраняется и во взрослом возрасте.
Веганство. Строгие вегетарианцы исключают любые продукты животного происхождения, включая яйца.
Религиозные ограничения. Кришнаиты не употребляют яйца вовсе, а у христиан в пост их запрещено есть в определённые дни.
Высокий холестерин. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями врачи советуют сократить потребление яиц.
Личные вкусовые предпочтения. Некоторым не нравится их вкус или текстура.
Банальная нехватка. Собрались готовить, а яиц нет в холодильнике. Чем заменить.
Зачем нужны яйца в выпечке и котлетах
Прежде чем искать альтернативу, важно понять, какую роль выполняют яйца:
Связывают ингредиенты. Белок помогает скрепить компоненты теста или фарша.
Увлажняют. Желток добавляет жир и делает выпечку мягкой.
Образуют корочку. Белки и сахара карамелизуются, создавая румяную поверхность.
Разрыхляют. Взбитые яйца делают тесто воздушным.
Стабилизируют. Сохраняют форму изделий.
Чем заменить яйца в выпечке
Замена зависит от вида теста:
В сырниках
1 ст. л. крахмала + 1 ст. л. сметаны
Половина банана (размять в пюре)
2 ст. л. манки (дайте тесту настояться 20 минут)
2 ст. л. овсяных хлопьев, замоченных в воде (30 мин)
1 ст. л. льняного семени + 3 ст. л. воды (замочить 15 мин)
В бисквитах
60 г кефира
3 ст. л. аквафабы (отвар бобовых, например, нута)
1 ч. л. разрыхлителя + 2 ст. л. растительного масла
В блинах
1 ст. л. крахмала + 3 ст. л. воды
1 ст. л. льняной муки + 2,5 ст. л. воды
Аквафаба (отвар или жидкость из консервированных бобовых)
В кексах, маффинах, брауни
3 ст. л. фруктового или овощного пюре (яблоко, банан, тыква, морковь, цукини)
Чем смазать тесто вместо яйца
Чтобы получить красивую корочку:
Сахарный сироп (1 ст. л. сахара + 0,5 ст. воды)
Крепкий сладкий чай
Вода с куркумой (на кончике ножа)
Растительное масло (смазывать перед и после выпечки)
Чем заменить яйца в котлетах и запеканках
Альтернативы для связки фарша:
3 ст. л. муки (пшеничная, соевая, нутовая)
3 ст. л. манки
60 г картофельного пюре
3 ст. л. замоченных овсяных хлопьев
1 ст. варёных и размятых бобовых
Чем заменить яйца в салатах
Отличный вариант — тофу с индийской чёрной солью (даёт яичный вкус). Также подойдёт растительный сыр фета.
Чем заменить яйца в безе
Аквафаба — лучший выбор. Взбейте её с сахаром и лимонным соком до устойчивых пиков и выпекайте при 100°C около часа.
Попробуйте рецепт без яиц: чуду с картошкой и сыром
Ингредиенты
Тесто:
1 ст. кефира
2,5 ст. муки
1 ч. л. соды
1\2 ч. л. соли
Начинка:
5 картофелин
250 г брынзы
3 ст. л. сметаны
соль (по вкусу)
Приготовление:
Смешайте кефир с содой, дайте настояться 5 минут. Всыпьте муку, замесите тесто, дайте "отдохнуть".
Отварите картофель, разомните в пюре, добавьте тёртую брынзу, перемешайте.
Разделите тесто на 8 частей, раскатайте лепёшки. Выложите начинку, защипните края, осторожно раскатайте до толщины 1 см.
Обжарьте на сухой сковороде с двух сторон. Готовые чуду смажьте сливочным маслом.