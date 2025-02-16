Чем заменить яйца в выпечке и котлетах: простые и вкусные решения

Любите готовить, но по разным причинам не можете использовать яйца? Не беда! Они действительно универсальны, но вполне заменяемы. Разберёмся, почему люди исключают этот продукт из рациона и какие альтернативы помогут сохранить вкус и текстуру блюд.

Фото: commons.wikimedia.org by User:Nikowsk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ яйца

Почему люди отказываются от яиц

Есть несколько причин, по которым яйца могут отсутствовать в меню:

Аллергия. Она проявляется зудом, сыпью, расстройством пищеварения или даже проблемами с дыханием. Чаще встречается у детей, но иногда сохраняется и во взрослом возрасте.

Она проявляется зудом, сыпью, расстройством пищеварения или даже проблемами с дыханием. Чаще встречается у детей, но иногда сохраняется и во взрослом возрасте. Веганство. Строгие вегетарианцы исключают любые продукты животного происхождения, включая яйца.

Строгие вегетарианцы исключают любые продукты животного происхождения, включая яйца. Религиозные ограничения. Кришнаиты не употребляют яйца вовсе, а у христиан в пост их запрещено есть в определённые дни.

Кришнаиты не употребляют яйца вовсе, а у христиан в пост их запрещено есть в определённые дни. Высокий холестерин. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями врачи советуют сократить потребление яиц.

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями врачи советуют сократить потребление яиц. Личные вкусовые предпочтения. Некоторым не нравится их вкус или текстура.

Некоторым не нравится их вкус или текстура. Банальная нехватка. Собрались готовить, а яиц нет в холодильнике. Чем заменить.

Зачем нужны яйца в выпечке и котлетах

Прежде чем искать альтернативу, важно понять, какую роль выполняют яйца:

Связывают ингредиенты. Белок помогает скрепить компоненты теста или фарша.

Белок помогает скрепить компоненты теста или фарша. Увлажняют. Желток добавляет жир и делает выпечку мягкой.

Желток добавляет жир и делает выпечку мягкой. Образуют корочку. Белки и сахара карамелизуются, создавая румяную поверхность.

Белки и сахара карамелизуются, создавая румяную поверхность. Разрыхляют. Взбитые яйца делают тесто воздушным.

Взбитые яйца делают тесто воздушным. Стабилизируют. Сохраняют форму изделий.

Чем заменить яйца в выпечке

Замена зависит от вида теста:

В сырниках

1 ст. л. крахмала + 1 ст. л. сметаны

Половина банана (размять в пюре)

2 ст. л. манки (дайте тесту настояться 20 минут)

2 ст. л. овсяных хлопьев, замоченных в воде (30 мин)

1 ст. л. льняного семени + 3 ст. л. воды (замочить 15 мин)

В бисквитах

60 г кефира

3 ст. л. аквафабы (отвар бобовых, например, нута)

1 ч. л. разрыхлителя + 2 ст. л. растительного масла

В блинах

1 ст. л. крахмала + 3 ст. л. воды

1 ст. л. льняной муки + 2,5 ст. л. воды

Аквафаба (отвар или жидкость из консервированных бобовых)

В кексах, маффинах, брауни

3 ст. л. фруктового или овощного пюре (яблоко, банан, тыква, морковь, цукини)

Чем смазать тесто вместо яйца

Чтобы получить красивую корочку:

Сахарный сироп (1 ст. л. сахара + 0,5 ст. воды)

Крепкий сладкий чай

Вода с куркумой (на кончике ножа)

Растительное масло (смазывать перед и после выпечки)

Чем заменить яйца в котлетах и запеканках

Альтернативы для связки фарша:

3 ст. л. муки (пшеничная, соевая, нутовая)

3 ст. л. манки

60 г картофельного пюре

3 ст. л. замоченных овсяных хлопьев

1 ст. варёных и размятых бобовых

Чем заменить яйца в салатах

Отличный вариант — тофу с индийской чёрной солью (даёт яичный вкус). Также подойдёт растительный сыр фета.

Чем заменить яйца в безе

Аквафаба — лучший выбор. Взбейте её с сахаром и лимонным соком до устойчивых пиков и выпекайте при 100°C около часа.

Попробуйте рецепт без яиц: чуду с картошкой и сыром

Ингредиенты

Тесто:

1 ст. кефира

2,5 ст. муки

1 ч. л. соды

1\2 ч. л. соли

Начинка:

5 картофелин

250 г брынзы

3 ст. л. сметаны

соль (по вкусу)

Приготовление:

Смешайте кефир с содой, дайте настояться 5 минут. Всыпьте муку, замесите тесто, дайте "отдохнуть". Отварите картофель, разомните в пюре, добавьте тёртую брынзу, перемешайте. Разделите тесто на 8 частей, раскатайте лепёшки. Выложите начинку, защипните края, осторожно раскатайте до толщины 1 см. Обжарьте на сухой сковороде с двух сторон. Готовые чуду смажьте сливочным маслом.

Уточнения

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.

