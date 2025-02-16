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Мягкий бисквитный рулет с вишнёвым джемом: готовится за 10 минут

1:53
Еда

Приготовьте ароматный, нежный рулет, который идеально подойдёт к чаю! Минимум времени — максимум вкуса!

Рулет с вишней
Фото: Freepik by wirestock is licensed under Рublic domain
Рулет с вишней

Что понадобится:

  • Яйца — 4 шт.
  • Вишнёвый джем — 300 г (можно заменить любым другим вареньем на ваш вкус)
  • Мука — 160 г
  • Сахар — 130 г
  • Разрыхлитель — 10 г
  • Ванилин — 1 г
  • Сахарная пудра — 1 ст. л. (для посыпки)

Готовим пошагово:

  1.  Взбиваем основу. В глубокой миске соединяем яйца и сахар, взбиваем миксером 5-7 минут, пока масса не станет воздушной и светлой.
  2. Смешиваем сухие ингредиенты. В отдельной ёмкости соединяем муку, разрыхлитель и ванилин.
  3. Соединяем тесто. Постепенно вводим мучную смесь в яичную массу, аккуратно перемешивая лопаткой до однородного состояния.
  4. Формируем корж. Противень застилаем бумагой для выпечки, распределяем тесто ровным слоем (около 1 см толщиной).
  5. Выпекаем. Разогреваем духовку до 180°С и выпекаем корж в течение 10 минут.
  6. Остужаем. Готовый корж достаём, осторожно отделяем края от бумаги.
  7. Перекладываем. На рабочую поверхность кладём новый лист пергамента или пищевую плёнку, переворачиваем корж на неё, снимаем бумагу для выпечки.
  8. Заворачиваем рулет. Немедленно смазываем тёплый корж джемом, сворачиваем рулетом, укладываем швом вниз. Заворачиваем рулет в плёнку и оставляем на 1 час — так он лучше сохранит форму.
  9. Подаём. Перед подачей посыпаем рулет сахарной пудрой, нарезаем и наслаждаемся!

Уточнения

Бискви́т (фр. biscuit или нем. Bisquit, от лат. bis coctum — «дважды испечённое») — кондитерское тесто и кондитерский «хлеб», приготовленный из муки, сахара и яиц.

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Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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