Мягкий бисквитный рулет с вишнёвым джемом: готовится за 10 минут
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Приготовьте ароматный, нежный рулет, который идеально подойдёт к чаю! Минимум времени — максимум вкуса!
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Рулет с вишней
Что понадобится:
- Яйца — 4 шт.
- Вишнёвый джем — 300 г (можно заменить любым другим вареньем на ваш вкус)
- Мука — 160 г
- Сахар — 130 г
- Разрыхлитель — 10 г
- Ванилин — 1 г
- Сахарная пудра — 1 ст. л. (для посыпки)
Готовим пошагово:
- Взбиваем основу. В глубокой миске соединяем яйца и сахар, взбиваем миксером 5-7 минут, пока масса не станет воздушной и светлой.
- Смешиваем сухие ингредиенты. В отдельной ёмкости соединяем муку, разрыхлитель и ванилин.
- Соединяем тесто. Постепенно вводим мучную смесь в яичную массу, аккуратно перемешивая лопаткой до однородного состояния.
- Формируем корж. Противень застилаем бумагой для выпечки, распределяем тесто ровным слоем (около 1 см толщиной).
- Выпекаем. Разогреваем духовку до 180°С и выпекаем корж в течение 10 минут.
- Остужаем. Готовый корж достаём, осторожно отделяем края от бумаги.
- Перекладываем. На рабочую поверхность кладём новый лист пергамента или пищевую плёнку, переворачиваем корж на неё, снимаем бумагу для выпечки.
- Заворачиваем рулет. Немедленно смазываем тёплый корж джемом, сворачиваем рулетом, укладываем швом вниз. Заворачиваем рулет в плёнку и оставляем на 1 час — так он лучше сохранит форму.
- Подаём. Перед подачей посыпаем рулет сахарной пудрой, нарезаем и наслаждаемся!
Уточнения
Бискви́т (фр. biscuit или нем. Bisquit, от лат. bis coctum — «дважды испечённое») — кондитерское тесто и кондитерский «хлеб», приготовленный из муки, сахара и яиц.
Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру