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Как приготовить вкусный и полезный рис без варки и вообще без плиты: попробуйте оригинальный метод

1:52
Еда

Существует способ приготовления риса, который не требует варки. Этот метод, известный как запаривание, особенно удобен для тех, кто не хочет тратить время на стояние у плиты или опасается, что рис может слипнуться или подгореть.

Рис
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рис

Для приготовления риса методом запаривания необходима специальная посуда: толстостенная кастрюля, котелок или термос. В зависимости от выбранного сосуда процесс может занять от 40 минут до 1,5 часов. Важно не открывать крышку и не тревожить рис во время приготовления, чтобы сохранить его текстуру и вкусовые качества.

Преимущества запаривания включают снижение температуры приготовления, что делает блюдо более полезным, а также улучшение вкусовых характеристик томленого риса.

Для приготовления риса методом запаривания вам понадобятся следующие ингредиенты: рис, соль, специи, кипяток и сливочное масло. Перед началом процесса рис следует тщательно промыть, чтобы удалить излишки крахмала. Для этого промойте рис несколько раз, пока вода не станет прозрачной.

Переложите промытый рис в кастрюлю или термос и залейте кипятком в соотношении 1 к 2. То есть, для одного стакана риса вам потребуется два стакана кипятка. Добавьте соль, специи и сливочное масло по вкусу, затем накройте крышкой и укутайте кастрюлю или термос одеялом или пледом. Если вы используете термос, укутывать его не нужно, так как он хорошо сохраняет температуру.

Рис будет готов через 40 минут, но в зависимости от сорта и качества крупы время приготовления может варьироваться. После истечения этого времени проверьте готовность риса.

Уточнения

Рис — зёрна одноимённого растения.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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