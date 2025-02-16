Как приготовить вкусный и полезный рис без варки и вообще без плиты: попробуйте оригинальный метод

1:52 Your browser does not support the audio element. Еда

Существует способ приготовления риса, который не требует варки. Этот метод, известный как запаривание, особенно удобен для тех, кто не хочет тратить время на стояние у плиты или опасается, что рис может слипнуться или подгореть.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рис

Для приготовления риса методом запаривания необходима специальная посуда: толстостенная кастрюля, котелок или термос. В зависимости от выбранного сосуда процесс может занять от 40 минут до 1,5 часов. Важно не открывать крышку и не тревожить рис во время приготовления, чтобы сохранить его текстуру и вкусовые качества.

Преимущества запаривания включают снижение температуры приготовления, что делает блюдо более полезным, а также улучшение вкусовых характеристик томленого риса.

Для приготовления риса методом запаривания вам понадобятся следующие ингредиенты: рис, соль, специи, кипяток и сливочное масло. Перед началом процесса рис следует тщательно промыть, чтобы удалить излишки крахмала. Для этого промойте рис несколько раз, пока вода не станет прозрачной.

Переложите промытый рис в кастрюлю или термос и залейте кипятком в соотношении 1 к 2. То есть, для одного стакана риса вам потребуется два стакана кипятка. Добавьте соль, специи и сливочное масло по вкусу, затем накройте крышкой и укутайте кастрюлю или термос одеялом или пледом. Если вы используете термос, укутывать его не нужно, так как он хорошо сохраняет температуру.

Рис будет готов через 40 минут, но в зависимости от сорта и качества крупы время приготовления может варьироваться. После истечения этого времени проверьте готовность риса.

Уточнения

Рис — зёрна одноимённого растения.

