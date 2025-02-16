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Как превратить обычный омлет в изысканное блюдо: рецепт сытного омлета по-денверски

1:55
Еда

Омлет по-денверски — это кулинарное блюдо, которое отличается своей начинкой. Именно она позволяет превратить обычный омлет в настоящий шедевр. В качестве начинки можно использовать разнообразные ингредиенты: копчёное мясо, сыр, овощи, грибы и многое другое.

Омлет с помидорами
Фото: commons.wikimedia.org by David (Kcdtsg at en.wikipedia.), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Омлет с помидорами

Приготовление омлета по-денверски не требует особых навыков и занимает совсем немного времени. Это блюдо станет отличным выбором для тех, кто ценит своё время, но хочет порадовать себя и близких вкусным и оригинальным угощением.

Ингредиенты:

  • Яйца — 3 шт.
  • Ветчина — 50 г.
  • Сладкий зелёный перец — 0,5 шт.
  • Лук — 0,5 шт.
  • Сыр чеддер — 50 г.
  • Шампиньоны — 50 г.
  • Сливочное масло — 30 г.
  • Растительное масло — 1 ст. ложка.
  • Соль — щепотка.
  • Чёрный молотый перец — щепотка.

Приготовление:

  1. Мелко нарежьте шампиньоны, сладкий перец и лук. Обжарьте их на растительном масле в течение трёх минут, затем посолите и поперчите.
  2. Ветчину нарежьте маленькими кубиками и добавьте к обжаренным овощам. Жарьте ещё 2 минуты, затем переложите содержимое сковороды в миску.
  3. Добавьте к смеси натёртый на крупной тёрке сыр и тщательно перемешайте.
  4. Взбейте 2 яйца вилкой, добавив щепотку соли. Вылейте яичную смесь на разогретую сковороду со сливочным маслом. Дождитесь, пока омлет начнёт застывать по краям.
  5. На половину омлета выложите смесь из ветчины, перца, грибов и сыра. Сложите омлет пополам и продолжайте готовить, пока сыр полностью не расплавится.

Уточнения

Омле́т (фр. omelette) — яичница, к которой добавляется молоко или другая жидкость, например, вода, сливки, бульон, отвар, сок и, в ряде рецептов, небольшое количество какой-либо муки, например, пшеничной, овсяной, гречневой, ячневой, ржаной, картофельной, гороховой.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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