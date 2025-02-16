Как превратить обычный омлет в изысканное блюдо: рецепт сытного омлета по-денверски

1:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Омлет по-денверски — это кулинарное блюдо, которое отличается своей начинкой. Именно она позволяет превратить обычный омлет в настоящий шедевр. В качестве начинки можно использовать разнообразные ингредиенты: копчёное мясо, сыр, овощи, грибы и многое другое.

Фото: commons.wikimedia.org by David (Kcdtsg at en.wikipedia.), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Омлет с помидорами

Приготовление омлета по-денверски не требует особых навыков и занимает совсем немного времени. Это блюдо станет отличным выбором для тех, кто ценит своё время, но хочет порадовать себя и близких вкусным и оригинальным угощением.

Ингредиенты:

Яйца — 3 шт.

Ветчина — 50 г.

Сладкий зелёный перец — 0,5 шт.

Лук — 0,5 шт.

Сыр чеддер — 50 г.

Шампиньоны — 50 г.

Сливочное масло — 30 г.

Растительное масло — 1 ст. ложка.

Соль — щепотка.

Чёрный молотый перец — щепотка.

Приготовление:

Мелко нарежьте шампиньоны, сладкий перец и лук. Обжарьте их на растительном масле в течение трёх минут, затем посолите и поперчите. Ветчину нарежьте маленькими кубиками и добавьте к обжаренным овощам. Жарьте ещё 2 минуты, затем переложите содержимое сковороды в миску. Добавьте к смеси натёртый на крупной тёрке сыр и тщательно перемешайте. Взбейте 2 яйца вилкой, добавив щепотку соли. Вылейте яичную смесь на разогретую сковороду со сливочным маслом. Дождитесь, пока омлет начнёт застывать по краям. На половину омлета выложите смесь из ветчины, перца, грибов и сыра. Сложите омлет пополам и продолжайте готовить, пока сыр полностью не расплавится.

Уточнения

Омле́т (фр. omelette) — яичница, к которой добавляется молоко или другая жидкость, например, вода, сливки, бульон, отвар, сок и, в ряде рецептов, небольшое количество какой-либо муки, например, пшеничной, овсяной, гречневой, ячневой, ржаной, картофельной, гороховой.

