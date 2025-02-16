Как превратить обычный омлет в изысканное блюдо: рецепт сытного омлета по-денверски

Омлет по-денверски — это кулинарное блюдо, которое отличается своей начинкой. Именно она позволяет превратить обычный омлет в настоящий шедевр. В качестве начинки можно использовать разнообразные ингредиенты: копчёное мясо, сыр, овощи, грибы и многое другое.
Приготовление омлета по-денверски не требует особых навыков и занимает совсем немного времени. Это блюдо станет отличным выбором для тех, кто ценит своё время, но хочет порадовать себя и близких вкусным и оригинальным угощением.
Ингредиенты:
Приготовление:
Омле́т (фр. omelette) — яичница, к которой добавляется молоко или другая жидкость, например, вода, сливки, бульон, отвар, сок и, в ряде рецептов, небольшое количество какой-либо муки, например, пшеничной, овсяной, гречневой, ячневой, ржаной, картофельной, гороховой.
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