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Как приготовить идеальный кофе в гейзерной кофеварке? Не совершайте этих ошибок

1:49
Еда
  1. Заполните нижнюю часть водой. Налейте холодную воду до уровня предохранительного клапана. Это важно, чтобы избежать перегрева и возможного взрыва.
  2. Засыпьте кофе в фильтр. Вставьте сетчатый фильтр в среднюю часть кофеварки и засыпьте туда молотый кофе. Количество кофе зависит от размера вашей кофеварки, обычно это около 15-20 граммов на одну порцию. Важно равномерно распределить кофе, не утрамбовывая его слишком сильно.
  3. Соберите кофеварку. Закрутите верхнюю часть кофеварки на нижнюю, убедившись, что она плотно закрыта.
  4. Поставьте кофеварку на плиту. Включите средний огонь. Если вы используете индукционную плиту, убедитесь, что ваша кофеварка совместима с ней.
  5. Следите за процессом варки. Когда вода закипит, пар начнет подниматься через кофейную гущу и заполнять верхнюю часть кофеварки. Вы услышите характерное шипение. Как только вся вода перейдет вверх, снимайте кофеварку с огня.
  6. Дождитесь полного завершения процесса. Подождите несколько секунд, пока весь кофе полностью перейдет в верхний резервуар.
  7. Перелейте готовый кофе в чашку. Наслаждайтесь ароматным напитком!

Ошибки в приготовлении

  1. Не перегревайте кофеварку: следите за тем, чтобы не оставить её на огне дольше необходимого времени, иначе кофе может получиться горьким.
  2. Используйте правильный помол: кофе среднего помола оптимален для гейзерных кофеварок. Слишком мелкий помол может забивать фильтр, а крупный — давать слабый вкус.
  3. Регулярно чистите кофеварку, особенно сетчатый фильтр, чтобы сохранить качество напитка.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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