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Улитки из йогуртового теста с ванилью — это удивительное сочетание нежности и хрустящей корочки

2:34
Еда

У йогуртовой выпечки есть неоспоримое преимущество — она остаётся мягкой и воздушной даже после остывания. Добавьте к этому аромат ванили и хрустящую корочку свежеиспечённого теста, и вы получите десерт, который моментально исчезнет со стола.

Творожные улитки
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Творожные улитки

Приготовить такие улитки несложно, с этим справится даже тот, кто никогда не имел дела с дрожжевым тестом, уверены авторы чешского издания Ireceptar.cz.

Для теста вам понадобятся:

  • 1 яйцо;
  • 150 мл натурального йогурта или кефира;
  • 2 столовые ложки сахара;
  • 70 мл растительного масла;
  • по желанию — ванильный ароматизатор (ванильный сахар или экстракт ванили);
  • пакетик сухих дрожжей;
  • щепотка соли;
  • 1 чайная ложка разрыхлителя;
  • примерно 300–320 г муки, постепенно подсыпая её, пока тесто не станет гладким и эластичным.

Приготовление

  1. Тесто готовится так же, как на классической закваске: дрожжи разводятся в небольшом количестве тёплого молока с сахаром, дают подняться, затем смешиваются с остальными ингредиентами. Замесите тесто до однородности и дайте ему подняться.
  2. Для придания тесту нужной консистенции добавьте 1 чайную ложку разрыхлителя и примерно 300–320 г муки, постепенно подсыпая её, пока тесто не станет гладким и эластичным.
  3. После того как тесто поднимется, раскатайте его в прямоугольник, смажьте растопленным маслом и посыпьте ванильным сахаром. Затем сверните тесто в рулет, нарежьте на улитки и дайте им ещё немного подняться.
  4. Выпекайте до золотисто-коричневого цвета, примерно 20 минут при температуре 180°C.
  • Растопленное масло с ванилью придаст улиткам неповторимый аромат и вкус.
  • Готовые улитки можно посыпать сахарным песком или смешать ванильный сахар с молотой корицей для более насыщенного вкуса.
  • Свежеиспечённые улитки вкусны сами по себе, но при желании их можно ещё раз посыпать сахаром и смазать растопленным маслом с небольшим количеством ванили. Результат — идеальное сочетание мягкости и хруста.

Йогурт делает улитки нежными, ваниль подчёркивает вкус, а также приносит пользу нашему организму. В общем, это отличный выбор для завтрака или просто для перекуса.

Уточнения

Дрожжево́е те́сто — полуфабрикат; готовится из муки, воды и дрожжей.

Йо́гурт (от тур. yoğurt; устар.: йогу́рт, югу́рт, ягу́рт) — кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих веществ, изготовляемый путём сквашивания протосимбиотической смесью чистых культур Streptococcus thermophilus (термофильный стрептококк).

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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