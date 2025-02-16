Улитки из йогуртового теста с ванилью — это удивительное сочетание нежности и хрустящей корочки

У йогуртовой выпечки есть неоспоримое преимущество — она остаётся мягкой и воздушной даже после остывания. Добавьте к этому аромат ванили и хрустящую корочку свежеиспечённого теста, и вы получите десерт, который моментально исчезнет со стола.
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Творожные улитки
Приготовить такие улитки несложно, с этим справится даже тот, кто никогда не имел дела с дрожжевым тестом, уверены авторы чешского издания Ireceptar.cz.
Для теста вам понадобятся:
1 яйцо;
150 мл натурального йогурта или кефира;
2 столовые ложки сахара;
70 мл растительного масла;
по желанию — ванильный ароматизатор (ванильный сахар или экстракт ванили);
пакетик сухих дрожжей;
щепотка соли;
1 чайная ложка разрыхлителя;
примерно 300–320 г муки, постепенно подсыпая её, пока тесто не станет гладким и эластичным.
Приготовление
Тесто готовится так же, как на классической закваске: дрожжи разводятся в небольшом количестве тёплого молока с сахаром, дают подняться, затем смешиваются с остальными ингредиентами. Замесите тесто до однородности и дайте ему подняться.
Для придания тесту нужной консистенции добавьте 1 чайную ложку разрыхлителя и примерно 300–320 г муки, постепенно подсыпая её, пока тесто не станет гладким и эластичным.
После того как тесто поднимется, раскатайте его в прямоугольник, смажьте растопленным маслом и посыпьте ванильным сахаром. Затем сверните тесто в рулет, нарежьте на улитки и дайте им ещё немного подняться.
Выпекайте до золотисто-коричневого цвета, примерно 20 минут при температуре 180°C.
Растопленное масло с ванилью придаст улиткам неповторимый аромат и вкус.
Готовые улитки можно посыпать сахарным песком или смешать ванильный сахар с молотой корицей для более насыщенного вкуса.
Свежеиспечённые улитки вкусны сами по себе, но при желании их можно ещё раз посыпать сахаром и смазать растопленным маслом с небольшим количеством ванили. Результат — идеальное сочетание мягкости и хруста.
Йогурт делает улитки нежными, ваниль подчёркивает вкус, а также приносит пользу нашему организму. В общем, это отличный выбор для завтрака или просто для перекуса.