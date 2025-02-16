Улитки из йогуртового теста с ванилью — это удивительное сочетание нежности и хрустящей корочки

2:34 Your browser does not support the audio element. Еда

У йогуртовой выпечки есть неоспоримое преимущество — она остаётся мягкой и воздушной даже после остывания. Добавьте к этому аромат ванили и хрустящую корочку свежеиспечённого теста, и вы получите десерт, который моментально исчезнет со стола.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Творожные улитки

Приготовить такие улитки несложно, с этим справится даже тот, кто никогда не имел дела с дрожжевым тестом, уверены авторы чешского издания Ireceptar.cz.

Для теста вам понадобятся:

1 яйцо;

150 мл натурального йогурта или кефира;

2 столовые ложки сахара;

70 мл растительного масла;

по желанию — ванильный ароматизатор (ванильный сахар или экстракт ванили);

пакетик сухих дрожжей;

щепотка соли;

1 чайная ложка разрыхлителя;

примерно 300–320 г муки, постепенно подсыпая её, пока тесто не станет гладким и эластичным.

Приготовление

Тесто готовится так же, как на классической закваске: дрожжи разводятся в небольшом количестве тёплого молока с сахаром, дают подняться, затем смешиваются с остальными ингредиентами. Замесите тесто до однородности и дайте ему подняться. Для придания тесту нужной консистенции добавьте 1 чайную ложку разрыхлителя и примерно 300–320 г муки, постепенно подсыпая её, пока тесто не станет гладким и эластичным. После того как тесто поднимется, раскатайте его в прямоугольник, смажьте растопленным маслом и посыпьте ванильным сахаром. Затем сверните тесто в рулет, нарежьте на улитки и дайте им ещё немного подняться. Выпекайте до золотисто-коричневого цвета, примерно 20 минут при температуре 180°C.

Растопленное масло с ванилью придаст улиткам неповторимый аромат и вкус.

Готовые улитки можно посыпать сахарным песком или смешать ванильный сахар с молотой корицей для более насыщенного вкуса.

Свежеиспечённые улитки вкусны сами по себе, но при желании их можно ещё раз посыпать сахаром и смазать растопленным маслом с небольшим количеством ванили. Результат — идеальное сочетание мягкости и хруста.

Йогурт делает улитки нежными, ваниль подчёркивает вкус, а также приносит пользу нашему организму. В общем, это отличный выбор для завтрака или просто для перекуса.

Уточнения

Дрожжево́е те́сто — полуфабрикат; готовится из муки, воды и дрожжей.



Йо́гурт (от тур. yoğurt; устар.: йогу́рт, югу́рт, ягу́рт) — кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих веществ, изготовляемый путём сквашивания протосимбиотической смесью чистых культур Streptococcus thermophilus (термофильный стрептококк).

