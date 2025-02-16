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Тыквенные оладьи-деруны: простой и вкусный рецепт, который просто обязаны попробовать любители овощей

1:16
Еда

Слово "деруны" происходит от глагола "драть", что в старину значило "толочь" или "месить". Эти процессы лежат в основе создания традиционного и питательного овощного блюда, обладающего неповторимым вкусом и сочностью.

Оладьи
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Оладьи

Для того чтобы приготовить деруны, вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • Тыква — 500 граммов;
  • Соль — 5 граммов;
  • Молотый черный перец — по вкусу;
  • Яйца — 2 штуки;
  • Чеснок — 2 зубчика;
  • Пшеничная мука — 100 граммов.

Приготовление

  1. Процесс приготовления начинается с очистки тыквы от кожуры и семян. Затем тыкву натирают на мелкой терке. Если тыква оказалась слишком сочной, лишнюю жидкость следует удалить, отжав натёртый овощ.
  2. После этого в тыквенную массу добавляют соль, перец, яйца и измельченный чеснок. Постепенно всыпают муку, тщательно перемешивая все ингредиенты до получения однородной консистенции.
  3. Сковороду разогревают с добавлением масла. Ложкой выкладывают тесто и обжаривают деруны с двух сторон до образования аппетитной румяной корочки.

Готовые деруны лучше всего подавать с густой сметаной.

Уточнения

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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