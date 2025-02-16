Тыквенные оладьи-деруны: простой и вкусный рецепт, который просто обязаны попробовать любители овощей

1:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Слово "деруны" происходит от глагола "драть", что в старину значило "толочь" или "месить". Эти процессы лежат в основе создания традиционного и питательного овощного блюда, обладающего неповторимым вкусом и сочностью.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Оладьи

Для того чтобы приготовить деруны, вам понадобятся следующие ингредиенты:

Тыква — 500 граммов;

Соль — 5 граммов;

Молотый черный перец — по вкусу;

Яйца — 2 штуки;

Чеснок — 2 зубчика;

Пшеничная мука — 100 граммов.

Приготовление

Процесс приготовления начинается с очистки тыквы от кожуры и семян. Затем тыкву натирают на мелкой терке. Если тыква оказалась слишком сочной, лишнюю жидкость следует удалить, отжав натёртый овощ. После этого в тыквенную массу добавляют соль, перец, яйца и измельченный чеснок. Постепенно всыпают муку, тщательно перемешивая все ингредиенты до получения однородной консистенции. Сковороду разогревают с добавлением масла. Ложкой выкладывают тесто и обжаривают деруны с двух сторон до образования аппетитной румяной корочки.

Готовые деруны лучше всего подавать с густой сметаной.

Уточнения

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).



