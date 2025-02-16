Слово "деруны" происходит от глагола "драть", что в старину значило "толочь" или "месить". Эти процессы лежат в основе создания традиционного и питательного овощного блюда, обладающего неповторимым вкусом и сочностью.
Для того чтобы приготовить деруны, вам понадобятся следующие ингредиенты:
Приготовление
Готовые деруны лучше всего подавать с густой сметаной.
Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Хотите попробовать что-то новое? Эта необычная запеканка с печенью получается невероятно нежной и ароматной! Готовится просто, а результат — пальчики оближешь!