Эта добавка для хлебного теста — настоящее чудо: она ускоряет подъём теста и делает его воздушным

2:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы решились испечь хлеб самостоятельно, то наверняка уже сталкивались с трудностями. Вряд ли существует человек, который бы справился с этим с первого раза. Процесс от покупки необходимых ингредиентов до замешивания теста и выпечки может превратиться в настоящее испытание.

Фото: flickr.com by Stacy Spensley, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Хлеб

Добавление такого простого ингредиента, как уксус в тесто в небольших количествах делает его более нежным, и вам не придётся долго жевать хлеб.

Уксус растворяет белковые связи, денатурируя структуру клейковины. Это создаёт больше места для пузырьков углекислого газа, и хлеб становится более воздушным.

Уксус также реагирует с пищевой содой или дрожжами, создавая ещё больше пузырьков, из-за чего тесто поднимается ещё больше и становится пышным, пишет чешское издание Ireceptar.cz.

Экспериментируйте с разными видами уксуса

Уксус — это не только способ придать хлебу уникальный вкус, но и улучшить его текстуру и срок хранения. Для нейтрального вкуса с лёгкой ноткой сладости отлично подойдёт белый дистиллированный уксус.

Также можно попробовать ароматизированный уксус. Яблочный — немного сладкий, а фруктово-бальзамический — более яркий, будьте аккуратнее в количеством.

Вы также можете попробовать рисовое вино, игристое вино (шампанское) или даже домашний фруктовый уксус.

Уксус придаст хлебу свой собственный вкус, но будьте осторожны с дозировкой.

Лучше всего использовать уксус с концентрацией не более пяти процентов. Однако в интернете можно найти информацию об ингредиентах с десятипроцентным уксусом, и здесь важно помнить, что такие концентрации измеряются в процентах для выпечки.

Например, если в рецепте домашнего хлеба указано, что нужно 500 граммов муки и 5 процентов от общего количества ингредиентов составляет уксус, то следует добавить около 25 граммов уксуса.

Если расчёты вызывают затруднения, не волнуйтесь. Для начала можно добавить одну чайную ложку уксуса на одну буханку хлеба. Даже такое небольшое количество улучшит текстуру хлеба, и вы это почувствуете.

Уксус не только ускоряет брожение, но и создаёт более благоприятную среду для дрожжей. Дрожжи расщепляют углеводы, производя углекислый газ и этанол в процессе, который называется брожением. Это влияет на структуру и вкус хлеба.

Кроме того, добавление уксуса обеспечивает более длительный срок хранения готовому продукту, поскольку он также действует как консервант.

Уточнения

Хлеб — пищевой продукт, получаемый при выпечке теста, приготовленного как минимум из муки и воды, разрыхлённого пекарскими дрожжами или закваской.



У́ксус (от др.-греч. ὄξος) — водный раствор уксусной кислоты (обычно 9% или 6%), применяемый в кулинарии в качестве приправы и консерванта.



