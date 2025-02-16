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Эта добавка для хлебного теста — настоящее чудо: она ускоряет подъём теста и делает его воздушным

2:46
Еда

Если вы решились испечь хлеб самостоятельно, то наверняка уже сталкивались с трудностями. Вряд ли существует человек, который бы справился с этим с первого раза. Процесс от покупки необходимых ингредиентов до замешивания теста и выпечки может превратиться в настоящее испытание.

Хлеб
Фото: flickr.com by Stacy Spensley, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Хлеб

Добавление такого простого ингредиента, как уксус в тесто в небольших количествах делает его более нежным, и вам не придётся долго жевать хлеб. 

Уксус растворяет белковые связи, денатурируя структуру клейковины. Это создаёт больше места для пузырьков углекислого газа, и хлеб становится более воздушным.

Уксус также реагирует с пищевой содой или дрожжами, создавая ещё больше пузырьков, из-за чего тесто поднимается ещё больше и становится пышным, пишет чешское издание Ireceptar.cz.

Экспериментируйте с разными видами уксуса

Уксус — это не только способ придать хлебу уникальный вкус, но и улучшить его текстуру и срок хранения. Для нейтрального вкуса с лёгкой ноткой сладости отлично подойдёт белый дистиллированный уксус.

Также можно попробовать ароматизированный уксус. Яблочный — немного сладкий, а фруктово-бальзамический — более яркий, будьте аккуратнее в количеством.

Вы также можете попробовать рисовое вино, игристое вино (шампанское) или даже домашний фруктовый уксус.

Уксус придаст хлебу свой собственный вкус, но будьте осторожны с дозировкой.

Лучше всего использовать уксус с концентрацией не более пяти процентов. Однако в интернете можно найти информацию об ингредиентах с десятипроцентным уксусом, и здесь важно помнить, что такие концентрации измеряются в процентах для выпечки.

  • Например, если в рецепте домашнего хлеба указано, что нужно 500 граммов муки и 5 процентов от общего количества ингредиентов составляет уксус, то следует добавить около 25 граммов уксуса.
  • Если расчёты вызывают затруднения, не волнуйтесь. Для начала можно добавить одну чайную ложку уксуса на одну буханку хлеба. Даже такое небольшое количество улучшит текстуру хлеба, и вы это почувствуете.

Уксус не только ускоряет брожение, но и создаёт более благоприятную среду для дрожжей. Дрожжи расщепляют углеводы, производя углекислый газ и этанол в процессе, который называется брожением. Это влияет на структуру и вкус хлеба.

Кроме того, добавление уксуса обеспечивает более длительный срок хранения готовому продукту, поскольку он также действует как консервант.

Уточнения

Хлеб — пищевой продукт, получаемый при выпечке теста, приготовленного как минимум из муки и воды, разрыхлённого пекарскими дрожжами или закваской.

У́ксус (от др.-греч. ὄξος) — водный раствор уксусной кислоты (обычно 9% или 6%), применяемый в кулинарии в качестве приправы и консерванта.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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