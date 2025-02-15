Магия ромашки: как одна чашка чая может изменить ваше самочувствие

Ромашковый чай известен своими лечебными свойствами с древних времен.
Современная наука подтверждает его эффективность при заболеваниях пищеварения, стрессе и воспалении.
Ромашковый чай снимает спазмы желудка и вздутие живота. Помогает при изжоге, кислотном рефлюксе, раздражении слизистой оболочки желудка и постпрандиальном дискомфорте.
Ромашковый чай успокаивает нервную систему и помогает достичь расслабляющего сна. Регулярное употребление способствует формированию здорового цикла сна.
Ромашка обладает противовоспалительным действием и укрепляет иммунитет.
В холодный период чай облегчает боль в горле и поддерживает естественные защитные силы организма.
Заварите чайную ложку сухих цветков ромашки горячей водой. Дайте настояться 5-10 минут. Если напиток слишком насыщенный, не делайте его горьким.
Возьмите 2 пакетика ромашкового чая, 2 чайные ложки сухих цветков ромашки
сок 1 лимона, 1-2 чайные ложки меда, свежие листья мяты (по желанию).
Ромашку залейте кипятком, дайте настояться 10 минут, затем остудите. Добавьте мед и лимонный сок и украсьте мятой.
Рома́шка (лат. Matricária) — род однолетних цветковых растений семейства астровые, или сложноцветные (Asteraceae), по современной классификации объединяет около 70 видов невысоких пахучих трав, цветущих с первого года жизни.
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