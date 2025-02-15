Как приготовить тесто для пельменей и вареников, которое точно не разочарует

Представляем вам проверенный рецепт теста для пельменей и вареников, которое идеально раскатывается и прекрасно склеивается.
Ингредиенты:
Приготовление:
Теперь вы готовы к приготовлению вкусных домашних пельменей и вареников!
Пельме́ни (ед. ч. пельме́нь, от коми пель нянь «хлебное ухо») — блюдо русской кухни из пресного теста с начинкой из рубленого мяса или фарша, употребляемое в варёном виде.
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