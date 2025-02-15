Как приготовить тесто для пельменей и вареников, которое точно не разочарует

0:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Представляем вам проверенный рецепт теста для пельменей и вареников, которое идеально раскатывается и прекрасно склеивается.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пельмени

Ингредиенты:

300 мл воды чуть тёплой температуры;

480 г пшеничной муки;

2 столовые ложки картофельного крахмала;

1 чайная ложка соли.

Приготовление:

В ёмкость (миску или чашу миксера) налейте воду, добавьте соль и хорошо перемешайте. Постепенно подсыпая муку, замесите тесто, не переставая его вымешивать. Добавьте крахмал и остатки муки. Вымешивайте тесто вручную в течение 7-10 минут, пока оно не станет эластичным и перестанет липнуть к рукам. Сформируйте из теста шар, поместите его в пакет и уберите в холодильник на полчаса.

Теперь вы готовы к приготовлению вкусных домашних пельменей и вареников!

Уточнения

Пельме́ни (ед. ч. пельме́нь, от коми пель нянь «хлебное ухо») — блюдо русской кухни из пресного теста с начинкой из рубленого мяса или фарша, употребляемое в варёном виде.

