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Как приготовить тесто для пельменей и вареников, которое точно не разочарует

0:55
Еда

Представляем вам проверенный рецепт теста для пельменей и вареников, которое идеально раскатывается и прекрасно склеивается.

Пельмени
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пельмени

Ингредиенты:

  • 300 мл воды чуть тёплой температуры;
  • 480 г пшеничной муки;
  • 2 столовые ложки картофельного крахмала;
  • 1 чайная ложка соли.

Приготовление:

  1. В ёмкость (миску или чашу миксера) налейте воду, добавьте соль и хорошо перемешайте.
  2. Постепенно подсыпая муку, замесите тесто, не переставая его вымешивать.
  3. Добавьте крахмал и остатки муки. Вымешивайте тесто вручную в течение 7-10 минут, пока оно не станет эластичным и перестанет липнуть к рукам.
  4. Сформируйте из теста шар, поместите его в пакет и уберите в холодильник на полчаса.

Теперь вы готовы к приготовлению вкусных домашних пельменей и вареников!

Уточнения

Пельме́ни (ед. ч. пельме́нь, от коми пель нянь «хлебное ухо») — блюдо русской кухни из пресного теста с начинкой из рубленого мяса или фарша, употребляемое в варёном виде. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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