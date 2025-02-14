Низкоуглеводная пицца на сковороде: быстро и полезно

Продолжаем публиковать вкусные и простые рецепты, которые украсят любой стол. Закуска в виде пиццы без углеводов отлично заменит ужин и не прибавит лишние сантиметры на таллии.
Для приготовления блюда с низким содержанием углеводов понадобятся следующие ингредиенты: 1 цуккини, 1 целое яйцо, соль и орегано, масло (на выбор), приготовленная измельченная курица и тёртая моцарелла.
Цуккини натирается на тёрке и выкладывается на смазанную маслом сковороду. Поверх выливается взбитое яйцо. Можно добавить соль и орегано по вкусу. Стенки должны быть плотно покрыты цуккини, чтобы создавался слой, подобный тесту.
На яйцо выкладывается курица и моцарелла. Готовить блюдо необходимо под крышкой. Достаточно трёх минут и можно подавать на стол.
Приятного аппетита!
Углево́ды (глици́ды) — органические вещества, содержащие карбонильную группу и несколько гидроксильных групп.
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