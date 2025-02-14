Низкоуглеводная пицца на сковороде: быстро и полезно

0:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Продолжаем публиковать вкусные и простые рецепты, которые украсят любой стол. Закуска в виде пиццы без углеводов отлично заменит ужин и не прибавит лишние сантиметры на таллии.

Фото: flickr.com by Condos CCSCA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Светлая кухня

Для приготовления блюда с низким содержанием углеводов понадобятся следующие ингредиенты: 1 цуккини, 1 целое яйцо, соль и орегано, масло (на выбор), приготовленная измельченная курица и тёртая моцарелла.

Цуккини натирается на тёрке и выкладывается на смазанную маслом сковороду. Поверх выливается взбитое яйцо. Можно добавить соль и орегано по вкусу. Стенки должны быть плотно покрыты цуккини, чтобы создавался слой, подобный тесту.

На яйцо выкладывается курица и моцарелла. Готовить блюдо необходимо под крышкой. Достаточно трёх минут и можно подавать на стол.

Приятного аппетита!

Уточнения

Углево́ды (глици́ды) — органические вещества, содержащие карбонильную группу и несколько гидроксильных групп.

