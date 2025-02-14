Этот рецепт заменил мне котлеты и жаркое! Потрясающе вкусно и просто

Устали от однообразных ужинов? Эта запеканка с печенью — настоящая находка! Она получается невероятно нежной, с насыщенным вкусом и ароматной корочкой. Даже те, кто не любит печень, будут в восторге!
Совет: если хотите сделать блюдо ещё нежнее, можно предварительно замочить печень в молоке на 20 минут.
Эта запеканка — идеальный вариант для тех, кто хочет попробовать что-то новое. Минимум времени, простые продукты, а результат — настоящий кулинарный шедевр!
Печень (печёнка) — субпродукт первой категории, внутренний орган животных (крупного и мелкого рогатого скота, свиней), домашней птицы и рыбы (минтай, треска) между желудком и диафрагмой, употребляемый человеком в пищу.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Если машина стала "жрать" топливо, причина может быть не в моторе, а в одном небольшом датчике. Как быстро проверить его без поездки в сервис?