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Этот рецепт заменил мне котлеты и жаркое! Потрясающе вкусно и просто

1:31
Еда

Устали от однообразных ужинов? Эта запеканка с печенью — настоящая находка! Она получается невероятно нежной, с насыщенным вкусом и ароматной корочкой. Даже те, кто не любит печень, будут в восторге!

запеканка
Фото: freepik by atlascompany
запеканка

Ингредиенты:

  • Печень (куриная, свиная или говяжья) — 350 г
  • Морковь — 2 шт.
  • Лук — 2 шт.
  • Майонез — 2 ст. л.
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Сыр — 100 г
  • Растительное масло — 1 ч. л.
  • Соль и перец — по вкусу

Как приготовить:

  1. Подготовка овощей: морковь натереть, чеснок пропустить через пресс, затем смешать, посолить, поперчить и заправить майонезом.
  2. Обжарка лука: лук мелко нарезать и обжарить до золотистого цвета.
  3. Формирование запеканки: печень нарезать средними кусками и выложить первым слоем в форму для запекания.
  4. Добавление овощей: сверху выложить слой обжаренного лука, затем морковь с чесноком.
  5. Финальный штрих: засыпать тёртым сыром и отправить в духовку.
  6. Выпекать при 200°C 20-30 минут.

Совет: если хотите сделать блюдо ещё нежнее, можно предварительно замочить печень в молоке на 20 минут.

Эта запеканка — идеальный вариант для тех, кто хочет попробовать что-то новое. Минимум времени, простые продукты, а результат — настоящий кулинарный шедевр!

Уточнения

Печень (печёнка) — субпродукт первой категории, внутренний орган животных (крупного и мелкого рогатого скота, свиней), домашней птицы и рыбы (минтай, треска) между желудком и диафрагмой, употребляемый человеком в пищу.
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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