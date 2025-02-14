Этот рецепт заменил мне котлеты и жаркое! Потрясающе вкусно и просто

1:31 Your browser does not support the audio element. Еда

Устали от однообразных ужинов? Эта запеканка с печенью — настоящая находка! Она получается невероятно нежной, с насыщенным вкусом и ароматной корочкой. Даже те, кто не любит печень, будут в восторге!

Фото: freepik by atlascompany запеканка

Ингредиенты:

Печень (куриная, свиная или говяжья) — 350 г

Морковь — 2 шт.

Лук — 2 шт.

Майонез — 2 ст. л.

Чеснок — 3 зубчика

Сыр — 100 г

Растительное масло — 1 ч. л.

Соль и перец — по вкусу

Как приготовить:

Подготовка овощей: морковь натереть, чеснок пропустить через пресс, затем смешать, посолить, поперчить и заправить майонезом. Обжарка лука: лук мелко нарезать и обжарить до золотистого цвета. Формирование запеканки: печень нарезать средними кусками и выложить первым слоем в форму для запекания. Добавление овощей: сверху выложить слой обжаренного лука, затем морковь с чесноком. Финальный штрих: засыпать тёртым сыром и отправить в духовку. Выпекать при 200°C 20-30 минут.

Совет: если хотите сделать блюдо ещё нежнее, можно предварительно замочить печень в молоке на 20 минут.

Эта запеканка — идеальный вариант для тех, кто хочет попробовать что-то новое. Минимум времени, простые продукты, а результат — настоящий кулинарный шедевр!

Уточнения

Печень (печёнка) — субпродукт первой категории, внутренний орган животных (крупного и мелкого рогатого скота, свиней), домашней птицы и рыбы (минтай, треска) между желудком и диафрагмой, употребляемый человеком в пищу.



