Больше никакого жёсткого мяса! Один шаг — и плов получается идеальным

Этот плов можно подать даже на праздничный стол вместо привычной картошки! Но что делать, если рис получился идеальным, а мясо — жёстким и сухим? Опытные повара давно знают, как избежать этой ошибки. Раскрываем секрет сочного мяса и ароматного плова!
Предварительная обжарка — мясо нужно слегка подрумянить на растительном масле со специями и пряностями.
Тушение — после обжарки добавьте воду, закройте крышкой и тушите, пока мясо не станет мягким.
Добавление овощей — морковь и болгарский перец отправляют к мясу и продолжают тушить, чтобы они пропитались ароматами.
Очередь риса — только после того, как мясо и овощи стали сочными, добавляют рис, заливают водой и доводят до готовности.
Для идеального плова нужен низкокрахмалистый сорт с прозрачными, крепкими зёрнами, которые хорошо впитывают воду и жир. Лучший выбор:
Эти узбекские и таджикские сорта придают плову идеальную текстуру и насыщенный вкус.
Если мясо в плове получается жёстким, скорее всего, оно просто не прошло правильную обработку. Тушение перед добавлением риса делает его мягким и ароматным, а правильный сорт крупы обеспечивает идеальную рассыпчатость. Попробуйте этот метод, и ваш плов станет ресторанным шедевром!
Плов — блюдо восточной кухни, основу которого составляет варёный рис (в исключительных случаях — другая крупа или мелкие макаронные изделия).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Как понять, что аккумулятор скоро выйдет из строя? Для проверки не нужно ехать в сервис – простой тест мультиметром покажет, когда пора менять АКБ.