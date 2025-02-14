Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сахар в кофе: вредная привычка или полезный ритуал
Соседи в панике: теперь за дачные постройки придется платить налог
Эксперименты в саду: стоит ли поливать рассаду газировкой?
Возвращение стиля: пальто из 70-х снова в моде, в нём щеголяют знаменитости
Тайна снов о кошках: от гармонии до предупреждения о предательстве
У озера Сальто в горах, где можно отдохнуть и покататься на велосипеде
Экономист спрогнозировал весенний рост цен в России
Дмитрий Нагиев показал архивное фото со своей бывшей девушкой
Цензура в Европе. Джей-Ди Вэнс сделал заявление

Больше никакого жёсткого мяса! Один шаг — и плов получается идеальным

1:37
Еда

Этот плов можно подать даже на праздничный стол вместо привычной картошки! Но что делать, если рис получился идеальным, а мясо — жёстким и сухим? Опытные повара давно знают, как избежать этой ошибки. Раскрываем секрет сочного мяса и ароматного плова!

Плов
Фото: commons.wikimedia.org by Ji-Elle, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Плов

Как приготовить плов, чтобы мясо было мягким?

Предварительная обжарка — мясо нужно слегка подрумянить на растительном масле со специями и пряностями.

Тушение — после обжарки добавьте воду, закройте крышкой и тушите, пока мясо не станет мягким.

Добавление овощей — морковь и болгарский перец отправляют к мясу и продолжают тушить, чтобы они пропитались ароматами.

Очередь риса — только после того, как мясо и овощи стали сочными, добавляют рис, заливают водой и доводят до готовности.

Какой рис выбрать для плова?

Для идеального плова нужен низкокрахмалистый сорт с прозрачными, крепкими зёрнами, которые хорошо впитывают воду и жир. Лучший выбор:

  • Белый аланга
  • Девзира
  • Ошпар

Эти узбекские и таджикские сорта придают плову идеальную текстуру и насыщенный вкус.

Если мясо в плове получается жёстким, скорее всего, оно просто не прошло правильную обработку. Тушение перед добавлением риса делает его мягким и ароматным, а правильный сорт крупы обеспечивает идеальную рассыпчатость. Попробуйте этот метод, и ваш плов станет ресторанным шедевром!

Уточнения

Плов — блюдо восточной кухни, основу которого составляет варёный рис (в исключительных случаях — другая крупа или мелкие макаронные изделия).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Самый коварный алкоголь для водителей – он оставляет следы дольше всех
Авто
Самый коварный алкоголь для водителей – он оставляет следы дольше всех Аудио 
Простой тест, который покажет, сколько проживет ваш аккумулятор
Авто
Простой тест, который покажет, сколько проживет ваш аккумулятор Аудио 
USB-порт на вашем телевизоре: скрытые возможности, о которых вы могли не знать
Недвижимость
USB-порт на вашем телевизоре: скрытые возможности, о которых вы могли не знать Аудио 
Популярное
Простой тест, который покажет, сколько проживет ваш аккумулятор

Как понять, что аккумулятор скоро выйдет из строя? Для проверки не нужно ехать в сервис – простой тест мультиметром покажет, когда пора менять АКБ.

Простой тест, который покажет, сколько проживет ваш аккумулятор
Ни плавание, ни гантели: лучшие упражнения для пенсионеров старше 60 лет
Ни плавание, ни гантели: лучшие упражнения для пенсионеров старше 60 лет
Зачем мучиться с пасынкованием? Эти томаты дают ведра плодов без лишних хлопот
Забудьте про сухое мясо: один нюанс — и картофель по-французски станет вашим фаворитом
Информационное поле Казахстана работает на дискредитацию отношений с Россией Любовь Степушова Гробница с тайной: кем была шестипалая женщина, похороненная 9000 лет назад? Игорь Буккер Цена цивилизации: фараоны оплатили античность, а индейцы — Возрождение Игорь Лавровский
Корень зла: какие деревья считались проклятыми и почему их нельзя сажать возле дома
Тихий сверхзвук — это реально: новый самолёт летает быстрее звука, но не оглушает людей
Хотите собирать ведрами? Вот чем и когда подкармливать жимолость
Хотите собирать ведрами? Вот чем и когда подкармливать жимолость
Последние материалы
Больше никакого жёсткого мяса! Один шаг — и плов получается идеальным
Эксперименты в саду: стоит ли поливать рассаду газировкой?
Возвращение стиля: пальто из 70-х снова в моде, в нём щеголяют знаменитости
Тайна снов о кошках: от гармонии до предупреждения о предательстве
У озера Сальто в горах, где можно отдохнуть и покататься на велосипеде
Экономист спрогнозировал весенний рост цен в России
Цензура в Европе. Джей-Ди Вэнс сделал заявление
Дмитрий Нагиев показал архивное фото со своей бывшей девушкой
Низкоуглеводная пицца на сковороде: быстро и полезно
Tesla подает иски против потребителей: война с критиками в Китае
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.