Больше никакого жёсткого мяса! Один шаг — и плов получается идеальным

1:37 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот плов можно подать даже на праздничный стол вместо привычной картошки! Но что делать, если рис получился идеальным, а мясо — жёстким и сухим? Опытные повара давно знают, как избежать этой ошибки. Раскрываем секрет сочного мяса и ароматного плова!

Фото: commons.wikimedia.org by Ji-Elle, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Плов

Как приготовить плов, чтобы мясо было мягким?

Предварительная обжарка — мясо нужно слегка подрумянить на растительном масле со специями и пряностями.

Тушение — после обжарки добавьте воду, закройте крышкой и тушите, пока мясо не станет мягким.

Добавление овощей — морковь и болгарский перец отправляют к мясу и продолжают тушить, чтобы они пропитались ароматами.

Очередь риса — только после того, как мясо и овощи стали сочными, добавляют рис, заливают водой и доводят до готовности.

Какой рис выбрать для плова?

Для идеального плова нужен низкокрахмалистый сорт с прозрачными, крепкими зёрнами, которые хорошо впитывают воду и жир. Лучший выбор:

Белый аланга

Девзира

Ошпар

Эти узбекские и таджикские сорта придают плову идеальную текстуру и насыщенный вкус.

Если мясо в плове получается жёстким, скорее всего, оно просто не прошло правильную обработку. Тушение перед добавлением риса делает его мягким и ароматным, а правильный сорт крупы обеспечивает идеальную рассыпчатость. Попробуйте этот метод, и ваш плов станет ресторанным шедевром!

Уточнения

Плов — блюдо восточной кухни, основу которого составляет варёный рис (в исключительных случаях — другая крупа или мелкие макаронные изделия).

