Подлива без комочков — секрет идеальной густоты раскрыт

1:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Вкусная и густая подлива — это искусство, и главный секрет её идеальной текстуры кроется в правильном использовании муки. Именно она делает соус насыщенным, однородным и придаёт ему аппетитный вид. Разбираемся, как правильно готовить подливу, чтобы она не была жидкой и безвкусной.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Мука

Секрет 1: обжарка муки

Жареная мука — ключ к насыщенному вкусу. Перед добавлением в подливу её нужно слегка обжарить на сухой сковороде до золотистого цвета. Для лучшего результата используйте только муку высшего сорта, без комочков и посторонних примесей.

Секрет 2: правильное разведение муки

Чтобы избежать комочков, муку нужно развести в тёплой воде, а затем вливать тонкой струйкой в основную жидкость, постоянно помешивая.

Совет: не добавляйте всю муку сразу! Вводите её постепенно, следя за консистенцией.

Правильная подлива — это не просто соус, а настоящее украшение блюда. Обжаренная мука и правильное разведение сделают её густой, гладкой и без комочков. Теперь ваши блюда станут ещё вкуснее!

Уточнения

Подли́вка — жидкий соус, содержащий собственные соки мяса и/или овощей, выделяющиеся при приготовлении блюда.

