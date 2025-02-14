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Быстро, просто и невероятно вкусно! Хрустящие куриные крылышки без хлопот

1:08
Еда

Если хочется приготовить что-то вкусное, с аппетитной румяной корочкой, но без долгих приготовлений, этот рецепт для вас! Куриные крылышки в панировке с крахмалом получаются невероятно хрустящими, и вам наверняка захочется добавки.

Тарелка горячих крылышек подается в ресторане KFC
Фото: flickr. com by Harsha K R, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Тарелка горячих крылышек подается в ресторане KFC

Ингредиенты:

  • Куриные крылья — 1 кг
  • Любимые специи — по вкусу
  • Картофельный крахмал — 3 ст. л.
  • Белки яиц — 2 шт.

Как приготовить:

  1. На коже крылышек сделайте небольшие надрезы — так они лучше пропитаются специями.
  2. Приправьте крылья любимыми специями.
  3. Добавьте крахмал и взбитые белки, тщательно перемешайте, чтобы вся поверхность крыльев покрылась панировкой.
  4. Обжарьте в хорошо разогретом масле до золотистой корочки.

Совет: Этот быстрый кляр можно использовать не только для курицы, но и для рыбы, свинины, сыра и даже овощей!

Минимум ингредиентов, 15 минут — и у вас на столе идеальные хрустящие крылышки, которые разлетятся мгновенно. Отличный вариант для быстрого перекуса или вечеринки!

Уточнения

Крылышки Буффало (англ. Buffalo wings) — традиционная закуска американской кухни. Куриные крылья жарят во фритюре и окунают в острый соус из уксуса, кайенского перца и расплавленного сливочного масла.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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