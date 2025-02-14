Быстро, просто и невероятно вкусно! Хрустящие куриные крылышки без хлопот

1:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Если хочется приготовить что-то вкусное, с аппетитной румяной корочкой, но без долгих приготовлений, этот рецепт для вас! Куриные крылышки в панировке с крахмалом получаются невероятно хрустящими, и вам наверняка захочется добавки.

Фото: flickr. com by Harsha K R, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Тарелка горячих крылышек подается в ресторане KFC

Ингредиенты:

Куриные крылья — 1 кг

Любимые специи — по вкусу

Картофельный крахмал — 3 ст. л.

Белки яиц — 2 шт.

Как приготовить:

На коже крылышек сделайте небольшие надрезы — так они лучше пропитаются специями. Приправьте крылья любимыми специями. Добавьте крахмал и взбитые белки, тщательно перемешайте, чтобы вся поверхность крыльев покрылась панировкой. Обжарьте в хорошо разогретом масле до золотистой корочки.

Совет: Этот быстрый кляр можно использовать не только для курицы, но и для рыбы, свинины, сыра и даже овощей!

Минимум ингредиентов, 15 минут — и у вас на столе идеальные хрустящие крылышки, которые разлетятся мгновенно. Отличный вариант для быстрого перекуса или вечеринки!

Уточнения

Крылышки Буффало (англ. Buffalo wings) — традиционная закуска американской кухни. Куриные крылья жарят во фритюре и окунают в острый соус из уксуса, кайенского перца и расплавленного сливочного масла.

