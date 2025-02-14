Быстро, просто и невероятно вкусно! Хрустящие куриные крылышки без хлопот

Если хочется приготовить что-то вкусное, с аппетитной румяной корочкой, но без долгих приготовлений, этот рецепт для вас! Куриные крылышки в панировке с крахмалом получаются невероятно хрустящими, и вам наверняка захочется добавки.
Совет: Этот быстрый кляр можно использовать не только для курицы, но и для рыбы, свинины, сыра и даже овощей!
Минимум ингредиентов, 15 минут — и у вас на столе идеальные хрустящие крылышки, которые разлетятся мгновенно. Отличный вариант для быстрого перекуса или вечеринки!
Крылышки Буффало (англ. Buffalo wings) — традиционная закуска американской кухни. Куриные крылья жарят во фритюре и окунают в острый соус из уксуса, кайенского перца и расплавленного сливочного масла.
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