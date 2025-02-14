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Вкус из детства! Легкий и воздушный манник за 5 минут

1:14
Еда

Неожиданные гости, а к чаю ничего нет? Этот простой манник станет настоящим спасением! Готовится легко, без сложных ингредиентов, а вкус и аромат порадуют всех за столом.

Манник
Фото: commons.wikimedia.org by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Jacklee, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Манник

Ингредиенты:

  • Яйца — 2 шт.
  • Соль — щепотка
  • Сахар — 1 стакан
  • Мука — 1 стакан
  • Манка — 1 стакан
  • Кефир — 1 стакан
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Растительное масло — 0,5 стакана
  • Сгущёнка — 7 ч. л.

Как приготовить:

  1. Взбейте яйца с солью.
  2. Добавьте остальные ингредиенты, перемешайте до однородности.
  3. Если есть замороженные ягоды или фрукты, добавьте их прямо в тесто, не размораживая.
  4. Перелейте массу в форму для запекания, сверху распределите сгущёнку.
  5. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 40-50 минут.

Совет: Если хотите добавить ванильный аромат, можно добавить немного ванильного сахара или корицы.

Этот манник — идеальный вариант, когда хочется чего-то вкусного без долгих приготовлений. Воздушный, ароматный и невероятно нежный, он отлично подойдёт к чаю или кофе.

Уточнения

Манник — пирог из манной крупы.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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