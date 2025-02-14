Вкус из детства! Легкий и воздушный манник за 5 минут

1:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Неожиданные гости, а к чаю ничего нет? Этот простой манник станет настоящим спасением! Готовится легко, без сложных ингредиентов, а вкус и аромат порадуют всех за столом.

Фото: commons.wikimedia.org by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Jacklee, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Манник

Ингредиенты:

Яйца — 2 шт.

Соль — щепотка

Сахар — 1 стакан

Мука — 1 стакан

Манка — 1 стакан

Кефир — 1 стакан

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Растительное масло — 0,5 стакана

Сгущёнка — 7 ч. л.

Как приготовить:

Взбейте яйца с солью. Добавьте остальные ингредиенты, перемешайте до однородности. Если есть замороженные ягоды или фрукты, добавьте их прямо в тесто, не размораживая. Перелейте массу в форму для запекания, сверху распределите сгущёнку. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 40-50 минут.

Совет: Если хотите добавить ванильный аромат, можно добавить немного ванильного сахара или корицы.

Этот манник — идеальный вариант, когда хочется чего-то вкусного без долгих приготовлений. Воздушный, ароматный и невероятно нежный, он отлично подойдёт к чаю или кофе.

Уточнения

Манник — пирог из манной крупы.

