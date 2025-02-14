Вкус из детства! Легкий и воздушный манник за 5 минут

Неожиданные гости, а к чаю ничего нет? Этот простой манник станет настоящим спасением! Готовится легко, без сложных ингредиентов, а вкус и аромат порадуют всех за столом.
Совет: Если хотите добавить ванильный аромат, можно добавить немного ванильного сахара или корицы.
Этот манник — идеальный вариант, когда хочется чего-то вкусного без долгих приготовлений. Воздушный, ароматный и невероятно нежный, он отлично подойдёт к чаю или кофе.
Манник — пирог из манной крупы.
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