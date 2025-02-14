Как можно использовать кожуру папайи?

Папайя — это тропический фрукт из Мексики, который содержит большое количество папаина, способного расщеплять белки, углеводы и жиры. А кожуру этого фрукта можно использовать в различных целях.
Удобрение для растений.
Кожура папайи богата питательными веществами и легко разлагается. Это делает её полезной для обогащения грунта. Для этого кожуру нужно нарезать небольшими кусочками и смешать с почвой. Другой вариант — "настоять" их и использовать эту воду для полива растений.
"Чай" из папайи.
Можно сварить кожуру и пить этот "чай” без какого-либо риска, добавляя в него мёд, лимон или любые подсластители для улучшения вкуса.
Тоник для лица.
Большое количество ферментов и антиоксидантов может благотворно влиять на кожу. Кожуру можно отварить и протереть этим отваром лицо.
Скраб для тела.
Если дать кожуре высохнуть, растереть её с кокосовым маслом или мёдом, то получится натуральный скраб для тела.
Как бы вы не собирались использовать кожуру папайи, эксперты рекомендуют предварительно вымыть её, чтобы удалить максимальное количество бактерий и загрязнений. После того, как она вымыта, её необходимо высушить с помощью чистой ткани или бумаги, пишет eleconomista.es.
Папа́йя или ды́нное де́рево (лат. Cárica papáya) — древесное растение; вид рода Карика (Carica) семейства Кариковые (Caricaceae).
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