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Как можно использовать кожуру папайи?

Еда

Папайя — это тропический фрукт из Мексики, который содержит большое количество папаина, способного расщеплять белки, углеводы и жиры. А кожуру этого фрукта можно использовать в различных целях.

Папайя
Фото: commons.wikimedia.org by Wilfredor, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Папайя

Удобрение для растений.

Кожура папайи богата питательными веществами и легко разлагается. Это делает её полезной для обогащения грунта. Для этого кожуру нужно нарезать небольшими кусочками и смешать с почвой. Другой вариант — "настоять" их и использовать эту воду для полива растений.

"Чай" из папайи.

Можно сварить кожуру и пить этот "чай” без какого-либо риска, добавляя в него мёд, лимон или любые подсластители для улучшения вкуса.

Тоник для лица.

Большое количество ферментов и антиоксидантов может благотворно влиять на кожу. Кожуру можно отварить и протереть этим отваром лицо.

Скраб для тела.

Если дать кожуре высохнуть, растереть её с кокосовым маслом или мёдом, то получится натуральный скраб для тела.

Как бы вы не собирались использовать кожуру папайи, эксперты рекомендуют предварительно вымыть её, чтобы удалить максимальное количество бактерий и загрязнений. После того, как она вымыта, её необходимо высушить с помощью чистой ткани или бумаги, пишет eleconomista.es.

Уточнения

Папа́йя или ды́нное де́рево (лат. Cárica papáya) — древесное растение; вид рода Карика (Carica) семейства Кариковые (Caricaceae).

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Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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