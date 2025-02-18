Гости уже за столом? Вот как мгновенно охладить игристое вино

Игристые вина нельзя подавать теплыми — они теряют вкус, а при открытии могут запениться или даже "выстрелить" пробкой. Как правильно охладить бутылку и что делать, если времени совсем мало?
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Если хотите получить идеально охлажденное игристое, лучше использовать ледяную воду — этот способ самый быстрый и безопасный.
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