Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ускорьте результаты похудения после 40: простые и эффективные упражнения
Сентбеккалла: в этой маленькой деревне в Венгрии можно обнаружить редкие сокровища
Огурцы без горечи и болезней? Выбирайте эти сорта
Моя мама всегда мыла холодильник раз в полгода, но потом пожалела
Пенсия в 45 лет? Что россияне планируют делать после завершения карьеры
Дизельные моторы не выдержали, а гибриды продолжают ездить — пора пересмотреть старые стереотипы
Никогда не понимал, зачем замораживать сало, пока не узнал этот факт
Тёплая лимонная вода с ингредиентом, который есть дома: простой ритуал для стройности и крепкого иммунитета
Выдержите ли вы этот трёхминутный челлендж? Планка, которая прокачает ваш корпус и доведёт вас до дрожи

Гости уже за столом? Вот как мгновенно охладить игристое вино

1:04
Еда

Игристые вина нельзя подавать теплыми — они теряют вкус, а при открытии могут запениться или даже "выстрелить" пробкой. Как правильно охладить бутылку и что делать, если времени совсем мало?

Бокал шампанского
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Бокал шампанского

До какой температуры охлаждать игристое

Эксперты советуют:

  • Классическое игристое вино — 6-8 °C
  • Розовое и винтажное — 10-12 °C

Как быстро охладить вино?

  1. Холодильник — поставить бутылку на 3 часа (или оставить на ночь, а перед подачей подержать 15-20 минут при комнатной температуре).
  2. Ледяная вода — погрузить бутылку в ведро со льдом и холодной водой на 15 минут (если добавить соль, процесс пойдет быстрее).
  3. Мокрое полотенце + морозилка — обернуть бутылку влажным полотенцем и отправить в морозильную камеру на 30 минут (но осторожно — есть риск переохлаждения и изменения вкуса).

Если хотите получить идеально охлажденное игристое, лучше использовать ледяную воду — этот способ самый быстрый и безопасный.

Уточнения

Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Вкусный и полезный чай, который поможет уснуть за 5 минут
Здоровье
Вкусный и полезный чай, который поможет уснуть за 5 минут Аудио 
Не выбрасывайте пластиковые бутылки: благодаря им вы можете заработать
Недвижимость
Не выбрасывайте пластиковые бутылки: благодаря им вы можете заработать Аудио 
В Великобритании в жилых домах стали массово селиться двухметровые змеи
Общество
В Великобритании в жилых домах стали массово селиться двухметровые змеи Аудио 
Популярное
Радиаторы уходят в прошлое: эти устройства придут на смену классическому отоплению

Основной претендент на замену — тепловые насосы. Эта инновационная система работает по принципу холодильника, только наоборот: она нагревает ваш дом, используя тепло из окружающей среды.

Радиаторы уходят в прошлое: эти устройства придут на смену классическому отоплению
Как приготовить брежневские котлеты: возвращение забытого рецепта
Как приготовить брежневские котлеты: возвращение забытого рецепта
Красная икра дешевеет: во сколько раз упала цена?
Огромные двухметровые змеи стали захватывать жилые дома
После саммита в Париже курс Евросоюза на самоубийство сохраняется Любовь Степушова Британская армия на Украине. Англичан начнут там уничтожать и русские, и ВСУ Дмитрий Плотников Культ Афродиты или падение кометы? Загадка древнего поклонения в Пафосе Игорь Буккер
Простая привычка, из-за которой водители привлекают лишнее внимание ГАИ
Иностранные компании начинают массово возвращаться в Россию
Не выбрасывайте пластиковые бутылки: благодаря им вы можете заработать
Не выбрасывайте пластиковые бутылки: благодаря им вы можете заработать
Последние материалы
Эти фрукты опасны для диабетиков: вот какие сладкие плоды поднимают сахар мгновенно
Выходные дни 23 февраля и 8 марта перенесут на другие месяцы
После саммита в Париже курс Евросоюза на самоубийство сохраняется
Озеро Докса: Швейцария встречается с Коринфом в одном из самых красивых пейзажей Греции
Уменьшение морщин за несколько недель: вот что помогает лучше всего
Как правильно ухаживать за чугунной сковородой: лайфхаки для долговечности
Почему кошки могут испытывать стресс? Названы основные симптомы невроза
Готовящаяся к свадьбе с Сердюковым Бородина совершила неромантичный поступок, заявив, что это нормально в наше время
Гости уже за столом? Вот как мгновенно охладить игристое вино
Теперь штрафов нет, но что будет с тарифами? Водители уже волнуются
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.