Гости уже за столом? Вот как мгновенно охладить игристое вино

1:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Игристые вина нельзя подавать теплыми — они теряют вкус, а при открытии могут запениться или даже "выстрелить" пробкой. Как правильно охладить бутылку и что делать, если времени совсем мало?

Фото: freepik is licensed under Public Domain Бокал шампанского

До какой температуры охлаждать игристое

Эксперты советуют:

Классическое игристое вино — 6-8 °C

Розовое и винтажное — 10-12 °C

Как быстро охладить вино?

Холодильник — поставить бутылку на 3 часа (или оставить на ночь, а перед подачей подержать 15-20 минут при комнатной температуре). Ледяная вода — погрузить бутылку в ведро со льдом и холодной водой на 15 минут (если добавить соль, процесс пойдет быстрее). Мокрое полотенце + морозилка — обернуть бутылку влажным полотенцем и отправить в морозильную камеру на 30 минут (но осторожно — есть риск переохлаждения и изменения вкуса).

Если хотите получить идеально охлажденное игристое, лучше использовать ледяную воду — этот способ самый быстрый и безопасный.

Уточнения

Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.



