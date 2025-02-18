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Подруга отказалась от яиц и перешла на эти продукты — результат удивил

1:10
Еда

Яйца долгое время считались самым доступным источником белка, но теперь их цена растет. Диетолог Нэнси Кларк назвала 4 отличных альтернативы, которые помогут восполнить дефицит белка и разнообразить рацион.

Яйца
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Яйца

Какие продукты заменят яйца

  1. Фасоль и другие бобовые - содержат до 15 г белка на 100 г, а еще богаты клетчаткой. Их можно добавлять в салаты, рагу или делать из них питательные закуски.
  2. Орехи и семена - дают 7-10 г белка, отлично подходят для перекусов и завтраков.
  3. Молочные продукты (йогурт, сыр, творог) — источник качественного белка и кальция. Выбирайте варианты с повышенным содержанием белка.
  4. Цельнозерновые крупы (овес, гречка, полба, киноа) — содержат 6-8 г белка на порцию, а если сочетать их с бобовыми или сыром, ценность увеличится.

Белка в этих продуктах может быть даже больше, чем в яйцах. Главное — правильно сочетать их, чтобы рацион был сбалансированным и питательным.

Уточнения

Белки́ — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью. В живых организмах аминокислотный состав белков определяется генетическим кодом, при синтезе в большинстве случаев используется 20 стандартных аминокислот.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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