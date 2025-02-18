Подруга отказалась от яиц и перешла на эти продукты — результат удивил

1:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Яйца долгое время считались самым доступным источником белка, но теперь их цена растет. Диетолог Нэнси Кларк назвала 4 отличных альтернативы, которые помогут восполнить дефицит белка и разнообразить рацион.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Яйца

Какие продукты заменят яйца

Фасоль и другие бобовые - содержат до 15 г белка на 100 г, а еще богаты клетчаткой. Их можно добавлять в салаты, рагу или делать из них питательные закуски. Орехи и семена - дают 7-10 г белка, отлично подходят для перекусов и завтраков. Молочные продукты (йогурт, сыр, творог) — источник качественного белка и кальция. Выбирайте варианты с повышенным содержанием белка. Цельнозерновые крупы (овес, гречка, полба, киноа) — содержат 6-8 г белка на порцию, а если сочетать их с бобовыми или сыром, ценность увеличится.

Белка в этих продуктах может быть даже больше, чем в яйцах. Главное — правильно сочетать их, чтобы рацион был сбалансированным и питательным.

Уточнения

Белки́ — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью. В живых организмах аминокислотный состав белков определяется генетическим кодом, при синтезе в большинстве случаев используется 20 стандартных аминокислот.

