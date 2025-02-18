Подруга отказалась от яиц и перешла на эти продукты — результат удивил

Яйца долгое время считались самым доступным источником белка, но теперь их цена растет. Диетолог Нэнси Кларк назвала 4 отличных альтернативы, которые помогут восполнить дефицит белка и разнообразить рацион.
Белка в этих продуктах может быть даже больше, чем в яйцах. Главное — правильно сочетать их, чтобы рацион был сбалансированным и питательным.
Белки́ — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью. В живых организмах аминокислотный состав белков определяется генетическим кодом, при синтезе в большинстве случаев используется 20 стандартных аминокислот.
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