Мои дети теперь за уши не оттащишь — готовлю фаршированные перцы только так

Фаршированные перцы — классическое блюдо, но зачем останавливаться на стандартном рецепте? Эксперты предложили заменить рис на киноа, и результат вас удивит. Это не только вкуснее, но и полезнее — киноа содержит больше белка и придает начинке нежную текстуру.
Этот вариант перцев более легкий, но сытный, а киноа придаст им необычный вкус и дополнительную пользу!
Кино́а — хлебная зерновая культура, относящаяся к псевдозерновым, однолетнее растение, вид рода Марь (Chenopodium) семейства амарантовые (Amaranthaceae), произрастающее на склонах Анд в Южной Америке.
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