Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
От радости до стресса: когда лай собаки несет скрытую угрозу
Не в ту дверь: почему Coca-Cola потеряла свои позиции в России
Йога в Индии готовится стать олимпийским видом спорта: как в ней соревнуются?
Дочери Виталия Гогунского Милане Стар подарили квартиру в центре Москвы
Трамп принудил? Прокурор в Вашингтоне уходит в отставку из-за давления со стороны администрации Трампа
Volkswagen Tera: Бюджетный кроссовер Volkswagen дебютирует в 2025 году
10 лучших плодовых деревьев, которые прекрасно себя чувствуют в горшках и контейнерах
200 км без капли бензина: новый кроссовер от Lynk & Co
У вашей собаки появились блохи? Вот что нужно сделать в первую очередь

Мои дети теперь за уши не оттащишь — готовлю фаршированные перцы только так

Еда

Фаршированные перцы — классическое блюдо, но зачем останавливаться на стандартном рецепте? Эксперты предложили заменить рис на киноа, и результат вас удивит. Это не только вкуснее, но и полезнее — киноа содержит больше белка и придает начинке нежную текстуру.

Фаршированные перцы
Фото: Freepik by KamranAydinov is licensed under Рublic domain
Фаршированные перцы

Как приготовить фаршированные перцы с киноа

Что понадобится:

  • 4 крупных перца
  • 250 г фарша (говядина или курица)
  • 1 стакан вареного киноа
  • 1 маленькая луковица
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 морковь
  • 1 банка консервированных томатов
  • 1 ч. л. тмина
  • 1 ч. л. орегано
  • Соль, перец, оливковое масло, петрушка — по вкусу

Как готовить:

  1. Обжарьте на оливковом масле лук и чеснок, затем добавьте тертую морковь и фарш.
  2. Приправьте специями, влейте томаты и дайте покипеть пару минут.
  3. Добавьте вареное киноа, перемешайте и снимите с огня.
  4. Заполните начинкой перцы, выложите в форму, добавьте немного воды или бульона.
  5. Запекайте при 180 °C 30-35 минут, пока перцы не станут мягкими.
  6. Подавайте, посыпав петрушкой.

Этот вариант перцев более легкий, но сытный, а киноа придаст им необычный вкус и дополнительную пользу!

Уточнения

Кино́а — хлебная зерновая культура, относящаяся к псевдозерновым, однолетнее растение, вид рода Марь (Chenopodium) семейства амарантовые (Amaranthaceae), произрастающее на склонах Анд в Южной Америке.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Как зола помогает луку набрать силу? Секрет высокой урожайности
Садоводство, цветоводство
Как зола помогает луку набрать силу? Секрет высокой урожайности
Этот секрет знали ещё наши бабушки: рассада будет мощной, а урожай — рекордным
Садоводство, цветоводство
Этот секрет знали ещё наши бабушки: рассада будет мощной, а урожай — рекордным Аудио 
В Великобритании в жилых домах стали массово селиться двухметровые змеи
Общество
В Великобритании в жилых домах стали массово селиться двухметровые змеи Аудио 
Популярное
Радиаторы уходят в прошлое: эти устройства придут на смену классическому отоплению

Основной претендент на замену — тепловые насосы. Эта инновационная система работает по принципу холодильника, только наоборот: она нагревает ваш дом, используя тепло из окружающей среды.

Радиаторы уходят в прошлое: эти устройства придут на смену классическому отоплению
Простая привычка, из-за которой водители привлекают лишнее внимание ГАИ
Простая привычка, из-за которой водители привлекают лишнее внимание ГАИ
Огромные двухметровые змеи стали захватывать жилые дома
Как приготовить брежневские котлеты: возвращение забытого рецепта
ГАЗ-21 Волга. Почему легендарную королеву автомобилей СССР угонял Юрий Деточкин Дмитрий Плотников Мексика пошла на необдуманный шаг, пригласив в гости американские зелёные береты Любовь Степушова
Красная икра дешевеет: во сколько раз упала цена?
Вкусный и полезный чай, который поможет уснуть за 5 минут
Не выбрасывайте пластиковые бутылки: благодаря им вы можете заработать
Не выбрасывайте пластиковые бутылки: благодаря им вы можете заработать
Последние материалы
90-е возвращаются: секрет стиля белой футболки
Муж попросил пива, а вы используйте его в тесте — будет говорить, что это лучшее блюдо: готовим вкуснейший кляр
Гастрономическое путешествие или билет в аптеку? Как азиатские супы влияют на организм
Линолеум для кухни: идеальный выбор или деньги на ветер
Оружие и предметы быта предыдущих эпох представили на Роза Хутор
Актриса Кейт Уинслет снимет фильм для Netflix
Почему Украина выбрала газовую генерацию вместо аренды судов-электростанций из Турции
Супергеройские руки всего за 28 дней: этим методом пользуется звезда Голливуда
В театре Модерн представили премьеру Вселенная Руми
Закругленные ногти — не только классика, но и будущее нейл-арта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.