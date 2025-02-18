Мои дети теперь за уши не оттащишь — готовлю фаршированные перцы только так

Фаршированные перцы — классическое блюдо, но зачем останавливаться на стандартном рецепте? Эксперты предложили заменить рис на киноа, и результат вас удивит. Это не только вкуснее, но и полезнее — киноа содержит больше белка и придает начинке нежную текстуру.

Фото: Freepik by KamranAydinov is licensed under Рublic domain Фаршированные перцы

Как приготовить фаршированные перцы с киноа

Что понадобится:

4 крупных перца

250 г фарша (говядина или курица)

1 стакан вареного киноа

1 маленькая луковица

2 зубчика чеснока

1 морковь

1 банка консервированных томатов

1 ч. л. тмина

1 ч. л. орегано

Соль, перец, оливковое масло, петрушка — по вкусу

Как готовить:

Обжарьте на оливковом масле лук и чеснок, затем добавьте тертую морковь и фарш. Приправьте специями, влейте томаты и дайте покипеть пару минут. Добавьте вареное киноа, перемешайте и снимите с огня. Заполните начинкой перцы, выложите в форму, добавьте немного воды или бульона. Запекайте при 180 °C 30-35 минут, пока перцы не станут мягкими. Подавайте, посыпав петрушкой.

Этот вариант перцев более легкий, но сытный, а киноа придаст им необычный вкус и дополнительную пользу!

Уточнения

Кино́а — хлебная зерновая культура, относящаяся к псевдозерновым, однолетнее растение, вид рода Марь (Chenopodium) семейства амарантовые (Amaranthaceae), произрастающее на склонах Анд в Южной Америке.

