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Рассказала маме об этих продуктах — и теперь она не боится седины

1:43
Еда

Седина — это не только возраст, но и питание. Некоторые продукты могут помочь замедлить процесс появления седых волос, восполнив нехватку ключевых витаминов и минералов. Диетолог Паула Мартин Кларес назвала 6 продуктов, которые поддерживают здоровье волос и предотвращают преждевременную седину.

Женщина с седыми волосами
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Женщина с седыми волосами

Почему волосы седеют раньше времени

Недостаток цинка, железа, меди, селена, витаминов D и B12 может запустить процесс "раннего старения", включая потерю пигмента волос.

Какие продукты помогают сохранить цвет волос

  1. Морковь — источник бета-каротина, который поддерживает кожу головы и питание волосяных фолликулов.
  2. Брокколи — богата антиоксидантами и витамином C, укрепляет структуру волос.
  3. Орехи (грецкие, миндаль, фундук) — содержат медь, которая участвует в выработке меланина, пигмента волос.
  4. Жирная рыба (лосось, скумбрия, сардины) — насыщена омега-3 жирными кислотами, поддерживающими здоровье волос.
  5. Яйца — источник биотина и витамина B12, необходимых для укрепления волос.
  6. Чечевица — богата железом, что важно для предотвращения выпадения волос и сохранения их цвета.

Кому стоит включить эти продукты в рацион

Диетолог советует употреблять их не только тем, кто уже столкнулся с сединой, но и тем, кто хочет сохранить блеск и густоту волос на долгие годы.

Красота волос зависит от питания. Чем раньше вы добавите в рацион полезные продукты, тем дольше сможете сохранить их естественный цвет!

Уточнения

Седые волосы седина́ — волосы серебристого, желтовато-белого или белого цвета, что вызвано отсутствием более 70 % меланина в пигментации.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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