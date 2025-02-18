Рассказала маме об этих продуктах — и теперь она не боится седины

Седина — это не только возраст, но и питание. Некоторые продукты могут помочь замедлить процесс появления седых волос, восполнив нехватку ключевых витаминов и минералов. Диетолог Паула Мартин Кларес назвала 6 продуктов, которые поддерживают здоровье волос и предотвращают преждевременную седину.
Недостаток цинка, железа, меди, селена, витаминов D и B12 может запустить процесс "раннего старения", включая потерю пигмента волос.
Диетолог советует употреблять их не только тем, кто уже столкнулся с сединой, но и тем, кто хочет сохранить блеск и густоту волос на долгие годы.
Красота волос зависит от питания. Чем раньше вы добавите в рацион полезные продукты, тем дольше сможете сохранить их естественный цвет!
Седые волосы седина́ — волосы серебристого, желтовато-белого или белого цвета, что вызвано отсутствием более 70 % меланина в пигментации.
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