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Всегда думал, что холодец вреден, пока не узнал, сколько в нем витаминов

1:42
Еда

Зимой холодец появляется на столах у многих. Но знаете ли вы, насколько он полезен для организма? В эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" доктор Александр Мясников и шеф-повар Глеб Астафьев рассказали, какие витамины и минералы содержатся в этом блюде, а также предупредили о возможном вреде.

холодец
Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
холодец

Чем полезен холодец

Коллаген — главный бонус блюда. Он делает кожу упругой, укрепляет кости, связки и сухожилия. Врачи отмечают, что регулярное употребление холодца может облегчить боли в суставах.

Кроме того, холодец содержит:

— Витамин A — улучшает состояние кожи и зрения;
— Цинк — поддерживает иммунитет и мужское здоровье;
— Глицин — снижает вред алкоголя и успокаивает нервы;
— Калий — важен для здоровья сердца;
— Фосфор — укрепляет кости;
— Хром — помогает контролировать уровень сахара в крови;
— Витамин PP — улучшает работу нервной системы;
— Витамины группы B и кобальт — снижают риск анемии.

В чем опасность холодца

Несмотря на всю пользу, холодец калориен и содержит холестерин. Однако, как подчеркнул доктор Мясников, в умеренных количествах он принесет больше пользы, чем вреда.

Как есть холодец с пользой

  1. Не переедать — одной порции в 150-200 г достаточно.
  2. Выбирать нежирное мясо — индейку, курицу или говядину вместо свинины.
  3. Не злоупотреблять хреном и горчицей — они раздражают слизистую желудка.

Холодец — это вкусно и полезно, если не забывать о мере.

Уточнения

Коллаге́н — гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма, фасция и т. п.) её прочность и эластичность. Коллаген обнаружен у животных; отсутствует у растений, бактерий, вирусов, простейших и грибов.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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