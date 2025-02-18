Всегда думал, что холодец вреден, пока не узнал, сколько в нем витаминов

1:42 Your browser does not support the audio element. Еда

Зимой холодец появляется на столах у многих. Но знаете ли вы, насколько он полезен для организма? В эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" доктор Александр Мясников и шеф-повар Глеб Астафьев рассказали, какие витамины и минералы содержатся в этом блюде, а также предупредили о возможном вреде.

Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ холодец

Чем полезен холодец

Коллаген — главный бонус блюда. Он делает кожу упругой, укрепляет кости, связки и сухожилия. Врачи отмечают, что регулярное употребление холодца может облегчить боли в суставах.

Кроме того, холодец содержит:

— Витамин A — улучшает состояние кожи и зрения;

— Цинк — поддерживает иммунитет и мужское здоровье;

— Глицин — снижает вред алкоголя и успокаивает нервы;

— Калий — важен для здоровья сердца;

— Фосфор — укрепляет кости;

— Хром — помогает контролировать уровень сахара в крови;

— Витамин PP — улучшает работу нервной системы;

— Витамины группы B и кобальт — снижают риск анемии.

В чем опасность холодца

Несмотря на всю пользу, холодец калориен и содержит холестерин. Однако, как подчеркнул доктор Мясников, в умеренных количествах он принесет больше пользы, чем вреда.

Как есть холодец с пользой

Не переедать — одной порции в 150-200 г достаточно. Выбирать нежирное мясо — индейку, курицу или говядину вместо свинины. Не злоупотреблять хреном и горчицей — они раздражают слизистую желудка.

Холодец — это вкусно и полезно, если не забывать о мере.

Уточнения

Коллаге́н — гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма, фасция и т. п.) её прочность и эластичность. Коллаген обнаружен у животных; отсутствует у растений, бактерий, вирусов, простейших и грибов.

