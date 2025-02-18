Никогда не понимал, зачем замораживать сало, пока не узнал этот факт

1:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Сало — продукт, который любят многие, но не все знают, как выбрать качественный и безопасный вариант. В эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" доктор Сергей Агапкин объяснил, какие риски могут подстерегать любителей свиного жира.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain сало

Чем может быть опасно сало

Основные проблемы, с которыми можно столкнуться:

— Повышенный уровень холестерина — сало содержит много насыщенных жиров, поэтому его важно употреблять в умеренных количествах.

— Риск заражения паразитами — гельминты могут присутствовать в сыром сале, особенно если оно не прошло заморозку или термическую обработку.

Когда сало особенно опасно

Диетолог Марина Макиша напомнила, что особенно рискованно покупать сало с мясными прожилками, так как именно в них чаще всего обнаруживаются яйца паразитов. Если же сало без мясных вкраплений, риск заражения значительно ниже.

Как выбрать безопасное сало

Покупать у проверенных продавцов, а не с рук. Отдавать предпочтение чистому жиру без мясных прослоек. Если сало сырое — обязательно заморозить его на 3-4 дня. Лучше всего есть сало, которое прошло засолку или термическую обработку.

Сало может быть полезным продуктом, но его качество играет ключевую роль. Выбирайте правильно и не рискуйте здоровьем!

Уточнения

Са́ло — пищевой продукт, представляющий собой твёрдый подкожный животный жир (как правило, свиной), откладывающийся у животных в период их усиленного питания в качестве жирового запаса и состоящий в основном из липидов.



