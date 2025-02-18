Никогда не понимал, зачем замораживать сало, пока не узнал этот факт

Сало — продукт, который любят многие, но не все знают, как выбрать качественный и безопасный вариант. В эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" доктор Сергей Агапкин объяснил, какие риски могут подстерегать любителей свиного жира.
Основные проблемы, с которыми можно столкнуться:
— Повышенный уровень холестерина — сало содержит много насыщенных жиров, поэтому его важно употреблять в умеренных количествах.
— Риск заражения паразитами — гельминты могут присутствовать в сыром сале, особенно если оно не прошло заморозку или термическую обработку.
Диетолог Марина Макиша напомнила, что особенно рискованно покупать сало с мясными прожилками, так как именно в них чаще всего обнаруживаются яйца паразитов. Если же сало без мясных вкраплений, риск заражения значительно ниже.
Сало может быть полезным продуктом, но его качество играет ключевую роль. Выбирайте правильно и не рискуйте здоровьем!
Са́ло — пищевой продукт, представляющий собой твёрдый подкожный животный жир (как правило, свиной), откладывающийся у животных в период их усиленного питания в качестве жирового запаса и состоящий в основном из липидов.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Основной претендент на замену — тепловые насосы. Эта инновационная система работает по принципу холодильника, только наоборот: она нагревает ваш дом, используя тепло из окружающей среды.