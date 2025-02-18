Я думал, что пюре быстрого приготовления — сплошная химия, но правда удивила

Многие считают, что картофельное пюре быстрого приготовления — это один сплошной химический коктейль. Но так ли это на самом деле? Эксперт Нгуен Хай Иен объяснила, как на самом деле делают этот популярный продукт и есть ли в нем настоящая картошка.
Процесс производства удивительно похож на домашнее приготовление:
Когда хлопья заливаются горячей водой, они снова превращаются в пюре с кремовой текстурой.
Состав картофельного пюре быстрого приготовления может отличаться в зависимости от производителя. К нему могут добавлять:
— Сухое молоко или сливки для придания мягкости;
— Натуральные специи или искусственные усилители вкуса;
— Ароматизаторы, эмульгаторы и регуляторы кислотности.
Эксперты советуют не делать его частью повседневного рациона, но в экстренных случаях оно вполне подходит. Главное — выбирать варианты с простым и натуральным составом, без большого количества добавок.
Картофельные хлопья — это действительно картошка, но в удобном формате. Однако, как и с любыми полуфабрикатами, важно соблюдать баланс.
Пюре́ — перетёртые либо размятые плоды, овощи и корнеплоды. Пюре может представлять собой сухой порошок промышленного изготовления для дальнейшего разбавления водой и приготовления пюре (к примеру, «сухое картофельное пюре»).
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