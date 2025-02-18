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Я думал, что пюре быстрого приготовления — сплошная химия, но правда удивила

1:35
Еда

Многие считают, что картофельное пюре быстрого приготовления — это один сплошной химический коктейль. Но так ли это на самом деле? Эксперт Нгуен Хай Иен объяснила, как на самом деле делают этот популярный продукт и есть ли в нем настоящая картошка.

Картофельное пюре
Фото: "Пюре" by Racerkaras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Картофельное пюре

Как делают "быстрое" пюре

Процесс производства удивительно похож на домашнее приготовление:

  1. Очищение — картофель тщательно моют, избавляют от следов грунта и очищают от кожуры.
  2. Нарезка и варка — очищенные клубни нарезают и сначала бланшируют, затем варят на пару.
  3. Сушка и измельчение — готовое пюре раскатывают в тонкий пласт, высушивают и превращают в хлопья.

Когда хлопья заливаются горячей водой, они снова превращаются в пюре с кремовой текстурой.

Что в составе

Состав картофельного пюре быстрого приготовления может отличаться в зависимости от производителя. К нему могут добавлять:

— Сухое молоко или сливки для придания мягкости;
— Натуральные специи или искусственные усилители вкуса;
— Ароматизаторы, эмульгаторы и регуляторы кислотности.

Можно ли есть такое пюре постоянно

Эксперты советуют не делать его частью повседневного рациона, но в экстренных случаях оно вполне подходит. Главное — выбирать варианты с простым и натуральным составом, без большого количества добавок.

Картофельные хлопья — это действительно картошка, но в удобном формате. Однако, как и с любыми полуфабрикатами, важно соблюдать баланс.

Уточнения

Пюре́ — перетёртые либо размятые плоды, овощи и корнеплоды. Пюре может представлять собой сухой порошок промышленного изготовления для дальнейшего разбавления водой и приготовления пюре (к примеру, «сухое картофельное пюре»).
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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